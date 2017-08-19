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Телеканал Life, входящий в холдинг News Media Арама Габрелянова, с субботы прекратил свое вещание, сообщается на сайте ресурса. "Уважаемые телезрители, новости телеканала Life теперь смотрите в социальных сетях и на сайте", - говорится в сообщении.

Владелец лицензии, компания "Медиа контент", разослала кабельным и спутниковым операторам письмо о прекращении вещания канала Life "в связи с его закрытием", сообщал РБК в пятницу.

Телеканал Life прекратит делать контент для эфирного вещания и переключится на прямые трансляции в интернете по экстренным поводам, заявил Габрелянов.

Как сообщает ТАСС, будут сокращены 90 сотрудников телеканала, а еще 90 останутся работать над стриминговым вещанием. Между тем источник Znak.Com утверждает, что всех сотрудников эфира уволили, остались только четыре оператора.

"Life (сайт и телеканал) в том виде, каком они существовали, оказались просто не нужны. Это довольно дорогостоящий ресурс, а стоящие перед властью задачи можно решать и более дешевыми способами", - сказал источник Znak.Com, близкий к холдингу Габрелянова. Другой источник издания считает, что проблемы у News Media возникли, потому что долгое время издания Габрелянова подогревали, а порой и сами инициировали внутриэлитные конфликты.

В 2016 году Национальная медиагруппа (НМГ), председателем совета директоров которой является экс-депутат и гимнастка Алина Кабаева, не стала продлевать договор на издание газеты "Известия" с News Media.

Телеканал Life (изначально - LifeNews) начал вещание в сентябре 2013 года. Габрелянов оценивал инвестиции в проект в 20-30 миллионов долларов. После аннексии Крыма вешение телеканала было запрещено на Украине. Габрелянову и его сыну Ашоту, некоторое время возглавлявшему LifeNews, был запрещен въезд в эту страну.