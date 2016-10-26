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Также: СМИ, Общество | Персоны: Демьян Кудрявцев

новость Главный редактор "Ведомостей" Татьяна Лысова покинет свой пост

26.10.2016
Татьяна Лысова. Фото: vedomosti.ru
Татьяна Лысова. Фото: vedomosti.ru
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Главный редактор "Ведомостей" Татьяна Лысова известила совет директоров АО "Бизнес Ньюс Медиа" о намерении покинуть свой пост по завершении первого квартала 2017 года. Об этом сообщается на сайте издания.

Уход главреда связан исключительно с личными обстоятельствами. "У меня дети школьники, и большую часть их жизни они видели маму только по утрам и по выходным. Это плохо и для них, и для меня. Давно пора уделять им больше внимания, пока оно им еще нужно", - отметила Лысова.

В сообщении подчеркивается, что уход Лысовой - это исключительно ее инициатива, для решения нет никаких внешних или внутрикорпоративных причин. Возможные кандидатуры на пост нового главного редактора "Ведомостей" на заседании совета не обсуждались. У Лысовой тоже нет предложений о другой работе.

"У нас впереди достаточно времени, чтобы найти хорошего нового главного редактора для "Ведомостей" и мне найти новое применение своим силам", - отметила Лысова.

Член совета директоров АО "Бизнес Ньюс Медиа" Демьян Кудрявцев назвал "нормальной ситуацией" прошение Лысовой об отставке. "Мы будем советоваться с ней и равняться на нее и дальше, что бы она ни делала. Татьяна Геннадьевна - крутая, работать с ней - и радость, и гордость, работать без нее - большая ответственность, но мы еще многое успеем сделать вместе", - сказал Кудрявцев. Лысова была главным редактором газеты "Ведомости" с декабря 2002 по 2007 годы. Затем в течение трех лет она занимала должность редакционного директора издательской компании "Бизнес Ньюс Медиа". С марта 2010 года Лысова вновь стала главредом газеты.

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26.10.2016

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