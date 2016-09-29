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Михаил Ходорковский поддержит медиастартапы, которые будут заниматься расследованиями и публиковать их результаты в соцсетях. Как пишет РБК, по словам Ходорковского, на поддержку каждого из проектов он готов потратить до 30 миллионов рублей.

Журналисты и активисты, желающие создать свой медиапроект, смогут подать заявку, в которой должны изложить концепцию своих СМИ и представить план организации работы.

"Открытые медиа", со своей стороны, готовы организовать прошедшим отбор миниредакциям финансовую поддержку, платформу для публикации материалов и инфраструктурную поддержку, в частности помощь с бухгалтерией, с продвижением продукта, а также правовую поддержку по защите авторских прав и взаимодействию с Роскомнадзором.

Эти проекты должны иметь бизнес-перспективу и работать на определенную аудиторию - самодостаточную часть городского населения, отметил экс-глава ЮКОСа.

По словам Ходорковского, экспертная комиссия одобрит "пять-семь проектов". Подавать заявки смогут не только журналисты, но и люди, которые до этого не имели непосредственного опыта в этой профессии, в частности активисты и общественные деятели, отметила пресс-секретарь Ходорковского Кюлле Писпанен.

По словам Ходорковского, у него уже есть договоренности с несколькими командами, и в ближайшее время они намерены приступить к работе. Обсуждается запуск проектов по расследованиям в сфере экономики, культуры, в сфере взаимоотношений бизнеса с властью. Отдельный проект, как планируется, будет изучать работу крупнейших социологических служб.

Это не первый раз, когда Ходорковский решил оказать поддержку журналистам, пишет Slon.Ru. В сентябре проект "Открытая Россия" объявил об учреждении премии "Профессия - журналист". По итогам конкурса ее учредители вручат три гранта на журналистские расследования. Помимо этого, экс-глава ЮКОСа финансирует проекты "Открытые выборы", "Открытый университет" и "Вместо Путина".