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Также: Свобода слова, СМИ, Интернет, Регионы, Выборы, Акции протеста, Общество, Россия, Политика | Персоны: Алексей Навальный

новость Главред Сиб.фм Самойленко уволился из-за удаления с сайта новости о Навальном

24.09.2017
Сергей Самойленко. Фото с личной ФБ-страницы
Сергей Самойленко. Фото с личной ФБ-страницы
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Главред крупного новосибирского интернет-журнала Сиб.фм Сергей Самойленко с октября покидает пост из-за удаления с сайта новости о приезде в Новосибирск лидера Партии прогресса Алексея Навального. Об увольнении журналист сообщил в пятницу на своей ФБ-странице.

Причину такого решения на другой день уточнило "Радио Свобода". Заметка под названием "Оппозиционный политик Алексей Навальный выступит на митинге в Новосибирске, который состоится 22 сентября на набережной" появилась на сайте 18-го числа. Однако в дальнейшем новость удалили по требованию собственника.

"Собственник принял решение, на мой взгляд, бессмысленное и даже идиотское, - рассказал Самойленко радиостанции. - Я почесал репу и понял, что не готов в таких параметрах работать. Так тупо использовать ресурс - это микроскопом гвозди забивать. Ну, их дело. (Решение было) о том, что не пишем о митинге, и мне этого хватило. Думаю, вообще было решено сделать вид, что Навального не существует в природе".

Читатели ФБ-страницы Самойленко в своих комментариях приветствовали поступок журналиста.

По информации "Радио Свобода", учредитель Сиб.фм Андрей Ксенчук некоторое время назад продал издание Виктору Игнатову, бывшему члену Совфеда от Новосибирской области и действующему лидеру межрегионального координационного совета "Единой России".

Как отмечал The Insider, с Сиб.фм удалена еще одна публикация о новосибирском митинге Навального, а также две заметки об акциях политика в Омске и Красноярске.

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