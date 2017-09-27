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новость Дело о пытке "ласточка" в Казани дошло до суда после пяти лет проволочек

27.09.2017
Павел Дроздов. Фото: investigation.ru
Павел Дроздов. Фото: investigation.ru
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Замгенпрокурора Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение до делу о гибели в казанском ОП "Юдино" задержанного Павла Дроздова после примененной к нему пытки "ласточка". Об этом сообщает "Зона права" со ссылкой на юриста Казанского правозащитного центра Андрея Сучкова, который представляет интересы родных покойного. Дело направлено в суд после пяти лет проволочек.

Обвинение предъявлены четверым бывшим сотрудникам ОП "Юдино". Это Алексей и Сергей Петикины, Эдуард Болгаров и Олег Бачуров. По части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий) им грозит от 3 до 10 лет колонии. Преследование пятого участника пыток, Андрея Маркунина, прекращено в связи с его смертью, последовавшей еще в апреле 2012 года, то есть по нереабилитирующему основанию.

45-летний Дроздов, отец четверых детей, работал замдиректора Казанского железнодорожного техникума. 1 февраля 2012 года его доставили в "Юдино" и поместили в камеру для административно задержанных. По заявлению полицейских, Дроздов был пьян и вел себя агрессивно, поэтому им пришлось загнуть ему руки за спину и надеть на него наручники. Через некоторое время задержанный перестал двигаться. Прибывшие по вызову медики констатировали его смерть. В заключении судмедэкспертизы говорилось, что Дроздов умер от панкреонекроза, а "обнаруженные телесные повреждения в виде кровоподтеков в причинной связи со смертью не состояли".

Первоначально СКР отказался возбуждать дело по факту гибели Дроздова, однако затем было решено проверить опубликованную Казанским правозащитным центром запись камеры наблюдения, на которой зафиксированы пытки. На ней видно, что полицейские не только загнули Дроздову руки за спину и надели на него наручники, но также тремя брючными ремнями связали ему ноги и подтянули их к рукам. Кроме того, один из полицейских ударил Дроздова ботинком в правый бок, а еще двое ногами наступали на голени задержанного­.

"В такой позе у человека происходит растяжение связок суставов рук и ног, оказывается давление на позвоночник, что причиняет сильную физическую боль, - рассказал о пытке "ласточка" юрист Сучков. - Этот вид пыток широко распространен в полиции России, поскольку не оставляет телесных повреждений".

Возбуждения против полицейских дела правозащитники добились только в октябре 2012-го, через восемь месяцев после гибели Дроздова. В дальнейшем расследование несколько раз прекращалось и вновь возобновлялось лишь после вмешательства общественников, в том числе их обращений в суды. При этом дело дважды передавалось по инстанции вверх - из татарского главка СКР в управление по Приволжскому федеральному округу в Нижнем Новгороде, а оттуда в 3-е управление центрального главка ведомства, также базирующегося в Нижнем.

В апреле нынешнего года, передавал РБК, брат погибшего Сергей Дроздов направил в ЕСПЧ жалобу, в которой обвинил Россию в нарушении статей 2 (право на жизнь) и 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции. В это же время Верховный суд Татарии в очередной раз отменил постановление о прекращении дела. После этого следователь по особо важным делам Игорь Филоненко за несколько месяцев завершил работу по делу.

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27.09.2017
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05.12.2014 Верховный суд Татарии признал незаконным прекращение дела о пытке "ласточка" →
12.09.2013 В Татарстане возобновлено дело о пытке "ласточка" →
10.09.2013 В Татарстане закрыто дело о гибели задержанного под пытками →
03.12.2012 Лукин проверит сведения о гибели задержанного в Татарстане →
30.10.2012 По факту гибели задержанного в казанском ОВД возбуждено дело →
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