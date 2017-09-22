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Нижегородский блогер Альберт Гюрджиян решением суда направлен на принудительное психитрическое лечение. Как сообщает портал NN.ru, суд состоялся 21 сентября, решение еще не вступило в силу.

Дело против Гюрджияна возбудили за интернет-комментарии о федеральном судье Романе Ярцеве. Блогеру вменили четыре статьи УК: возбуждение ненависти к социальной группе с использованием интернета; незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации; незаконное хранение оружия и публичные призывы к терроризму через интернет.

Из слов жены активиста Анны Лудиной, которые приводит NN.ru, можно заключить, что часть этих обвинений, возможно, была снята. "Альберта посчитали опасным для общества, не знаю почему. Хотя он никогда никаких признаков опасности для общества не подавал. Абсолютно спокойный, является донором", - сказала Лудина.

Защита Гюрджияна намерена обжаловать решение суда. Если апелляция будет отклонена, блогера отправят в Казанскую психиатрическую больницу.

Гюрджиян был арестован 10 февраля этого года. С июля блогер находился на стационарном лечении в Нижегородской областной психоневрологической больнице №1.

Как утверждает следствие, Гюрджиян призывал в соцсетях убить судью Ярцева. Следователи расценили его комментарии как "унижающие достоинство группы лиц по признаку их принадлежности к социальной группе, выделенной по роду служебной деятельности - служащих судебных органов власти Российской Федерации - должностных лиц, разрешающих дела в суде, и Ярцева как ее представителя".

"Следствие выяснило, что обвиняемый зарегистрирован на многих интернет-ресурсах, где распространяет экстремистские сведения и старается тем самым разжечь ненависть к представителям различных социальных групп среди неограниченного круга лиц - пользователей сети интернет. Подобная деятельность обвиняемого носит системный характер", - говорилось в официальном сообщении.

В январе жительница нижегородского поселка Ждановский Злата Антоновская подала заявление в полицию на судью Нижегородского областного суда Ярцева. Антоновская утверждает, что судья выстрелил в ее сторону из травматического пистолета, когда ее собака подралась с псом судьи. Сам Ярцев утверждает, что стрелял в воздух, чтобы разнять таким образом дерущихся собак. Сообщения об инциденте вызвали бурную дискуссию в соцсетях, в которой участвовал Гюрджиян.

Рабочая группа нижегородской квалификационной коллегии судей не нашла признаков дисциплинарного проступка в действиях Ярцева. Судью взяли под госзащиту в связи с поступающими ему угрозами.

В прошлом году Гюрджиян участвовал в праймериз "Единой России" по выдвижению кандидатов в Госдуму. Его предвыборная программа состояла в упразднении всех законодательных органов власти и замене их на систему электронных референдумов. Гюрджиян занял седьмое место, набрав 2,7 процента голосов.

Казанская Казанская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением известна как место, где содержались и подвергались пыткам многие политзаключенные советского времени, такие как поэтесса Наталья Горбаневская, политик Валерия Новодворская, бард Петр Старчик, первый президент Эстонии Константин Пятс и другие.