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новость Сторонников "Духовно-родовой державы Русь" обвиняют в вербовке судебных приставов

04.09.2017
Документ на бланке "Духовно-родовой державы Русь". Источник: ura.ru
Документ на бланке "Духовно-родовой державы Русь". Источник: ura.ru
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Ленинградский межрайотдел краснодарского главка СКР направил в суд дело предполагаемых сторонников запрещенного объединения "Духовно-родовая держава Русь", обвиняемых в вербовке судебных приставов. Об этом сообщается на сайте управления. Как можно предположить, разбирательство будет вести Староминской райсуд Кубани.

Всем фигурантам вменена часть 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации), предусматривающая от двух до шести лет колонии.

Имена обвиняемых СКР не уточняет - сообщается лишь, что одному из них 58, другому - 66, а третьему - 76 лет. Как позволяет заключить публикация краевой прокуратуры, 66-летнего фигуранта зовут или Юрий Корж, или Павел Ганжула.

В июле 2015 года судья Староминского райсуда Сергей Селюк оштрафовал жителей района Коржа и Ганжулу, а также жителей Краснодара Николая Лозинского и Николая Андреева по той же части 2 статьи 282.2, обвинив их в причастности к "Державе Русь". Лозинский был оштрафован на 100 тысяч рублей, трое других обвиняемых - на 50 тысяч.

Согласно фабуле нового дела, 16 мая 2016 года фигуранты прибыли в Староминской райотдел ФССП, где представившись членами "Державы Русь", заявили об отказе от уплаты штрафа Коржом (или Ганжулой) и начали убеждать приставов в правильности своих воззрений. Это СКР расценил как "беседы... в целях пропаганды деятельности запрещенного объединения и вербовки новых участников".

О возбуждении дела следственное ведомство объявило 22 июня нынешнего года. При этом тогда упоминался только один фигурант - 66-летний (65-летний на тот момент) - и не уточнялось, кого именно он пытался вербовать.

На лето 2010 года неоязыческая "Духовно-родовая держава Русь", основанная в 1990-х, была одной из старейших действующих националистических организаций. Она известна выступлениями за отделение "Руси" от России или по крайней мере за признание ее отдельным субъектом федерации с правом последующего выхода, а также вынесением смертных приговоров ряду чиновников. В частности, 5 апреля 2005 года объединение приговорило к смерти вице-премьера Александра Жукова по обвинению в "иудонацистской оккупации" за участие в принятии решения о монетизации льгот.

Ряд активистов объединения был осужден за насильственные преступления, в том числе на расистской почве; других суды принудительно отправляли в психбольницы. Ряд выпусков издаваемых организацией газет "Аркаим" и "Кадет-ратич" был признан экстремистскими материалами за пропаганду юдофобии. Лидера движения Олега Попова пытались привлечь к ответственности за то, что он назвал Владимира Путина "холуем иудонацизма". В 2006-м было запрещено краснодарское отделение организации.

На 2006-2009 годы пришелся пик преследований в отношении активистов объединения, и в это время группа была почти не активна. С середины 2009-го она, однако, возобновила деятельность. В ходе одной из проведенных тогда акций - "Ветхозаветный экстрим" - члены организации массово рассылали в прокуратуры России с требованием запретить Ветхий завет за экстремизм.

Рассылка этих обращений, оформленных на бланках "Державы Русь" с ее официально эмблемой - четырехлучевой свастикой, - вновь привлекла к организации внимание надзорного ведомства. В декабре 2009-го прокуратура Москвы вынесла организации предупреждение.

Двумя месяцами раньше, в октябре 2009 года, прокуратура Таймыра потребовала признать экстремистским материалом один из текстов "Державы Русь" - книгу Андрея Свиридова "Современный русский ведический алфавит. Азбука Сияющего Света" (Москва; Челябинск, 2008).

22 апреля 2010 года прокурор Подмосковья приостановил деятельность "Державы Русь" и обратился в Мособлсуд с иском о запрете организации. 5 апреля 2011-го иск был удовлетворен в полном объеме. Верховный суд оставил это решение без изменений.

В последующие годы в разных регионах страны против сторонников "Державы Русь" был возбужден ряд дел по статье 282.2 УК.

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04.09.2017
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