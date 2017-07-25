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новость Люди из окружения депутата Мосгордумы Мишина присвоили квартиры жителей интерната

25.07.2017
Алексей Мишин. Кадр видео с youtube-канала "Москва ньюз"
Алексей Мишин. Кадр видео с youtube-канала "Москва ньюз"
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Люди из окружения депутата Мосгордумы Алексея Мишина, бывшего директора столичного психоневрологического интерната № 30, получили в собственность московские квартиры двух пациентов заведения. Такую информацию сообщает "Медуза".

Квартира Романа Богомолова досталась помощнице депутата Светлане Дасаевой, а квартира Елены Ильинской - Кристине Волковой, дочери бывшей сотрудницы ПНИ-30 Натальи Волковой.

Как Богомолов, так и Ильинская признаны недееспособными. Опекуном обоих больных является сам Мишин; от имени опекуна действует сотрудница интерната Елена Караваева.

Караваева заключила два договора о пожизненной ренте квартир. Согласно этим документам Богомолову и Ильинской ежемесячно выплачивается по 15 тысяч рублей, а после смерти больных их квартиры переходят в собственность соответственно Дасаевой и Волковой-младшей.

Однако, отмечает "Медуза", в государственном реестре недвижимости уже сейчас указано, что квартиры Богомолова и Ильинской принадлежат новым владельцам, хотя оба больных живы.

Юрист Яна Мандрыкина в комментарии изданию заметила, что Уголовный кодекс не преследует подобные сделки, однако согласно Гражданскому кодексу они могут быть признаны притворными. Кроме того, добавила собеседница "Медузы", сдача квартир больных в аренду могла бы принести им значительно больший доход, чем 15 тысяч рублей в месяц.

Мишину 39 лет, он кандидат медицинских наук. В Москву переехал из Ульяновска. На должность директора ПНИ-30 был назначен в 2011 году. Годом позже стал муниципальным депутатом столичного района Чертаново Северное. В Мосгордуму прошел в 2014-м. Входит в постоянное депутатское объединение "Моя Москва". Член комиссий по здравоохранению и социальной политике.

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