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новость Генпрокуратура опротестовала введение временной администрации в банке "Югра"

19.07.2017
Офис банка "Югра". Источник: gazeta.ru
Офис банка "Югра". Источник: gazeta.ru
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Генпрокуратура потребовала от Центробанка отменить приказы о введении в банке "Югра" временной администрации и о трехмесячном моратории на удовлетворение требований его кредиторов. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"Данные приказы изданы безосновательно, так как не было учтено, что Банк России как при осуществлении надзорных функций, так и в ходе проведения проверок не выявлял нарушений банком "Югра" обязательных нормативов, - говорится в публикации. - Банк "Югра" является финансово устойчивой кредитной организацией, обладает необходимым запасом ликвидности, имеет достаточное количество средств для осуществления деятельности".

В то же время, далее отметило ведомство, введение временной администрации "повлечет ущерб для федерального бюджета в связи с осуществлением страховых выплат на сумму более 170 миллиардов рублей, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ускорит инфляционные процессы и ухудшит инвестиционный климат в стране".

Как отмечает Интерфакс, это первый случай, когда Генпрокуратура опротестовывает надзорные меры ЦБ в отношении банка.

В Центробанке агентству сообщили, что "в соответствии с установленным порядком... рассмотрят данные протесты и подготовят позицию в сроки, определенные протестами".

Временная администрация в "Югре" была введена 10 июля на срок полгода. Причинами своего решения ЦБ назвал "неустойчивое финансовое положение" банка и "угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков". Управление "Югрой" регулятор поручил Агентству по страхованию вкладов. Тогда же был введен и мораторий на выплаты кредиторам банка.

Отмечалось, что крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем за всю историю российской банковской отрасли. Долги банка в ЦБ оценили приблизительно в 170 миллиардов рублей (примерно такая сумма фигурирует и в нынешнем сообщении Генпрокуратуры). При этом чиновники Центробанка заявляли, что за месяц из "Югры" было выведено 45 миллиардов рублей: если по состоянию на 1 июня на счетах юрлиц в банке хранилось 47 миллиардов рублей, то 1 июля - уже только 2,2 миллиарда.

Позже 10-го числа зампред ЦБ Василий Поздышев заявил о намерении обратиться в правоохранительные структуры в связи с деятельностью "Югры".

Между тем президент банка Алексей Нефедов обвинения в незаконном выводе активов отверг. "Все привлеченные средства инвестировались в компании различных секторов рынка на территории Российской Федерации, - заверил он. - Что касается отчетности банка, которая предоставлялась регулятору, то она соответствовала установленным нормам российской и международной финансовой отчетности. Все нормативы и требования к капиталу выполняются в полном объеме, банк обладает необходимой ликвидностью".

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19.07.2017
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