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новость По параличным обстоятельствам

Суд освободил из-под стражи осужденного за разбой инвалида
19.07.2017
Антон Мамаев. Фото с личной ВК-страницы
Антон Мамаев. Фото с личной ВК-страницы
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Тимирязевский суд Москвы освободил из-под стражи инвалида I группы Антона Мамаева, осужденного за разбой на 4,5 года колонии, сообщает Интерфакс со ссылкой на его адвоката Андрея Орлова. Согласно медицинскому заключению, инвалид не может содержаться под арестом или в местах лишения свободы.

"Сегодня суд принял решение освободить моего подзащитного из-под ареста. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сказал Орлов.

Выездное заседание суда в столичном следственном изоляторе № 1 ( "Матросская тишина"), в больнице которой находится Мамаев, проходило в закрытом режиме. В ходе процесса исследовалось медицинское заключение о состоянии его здоровья, что является охраняемой законом тайной.

28-летний Мамаев страдает спинальной мышечной атрофией. Его мышцы не действуют, он весит 18 килограммов. Без посторонней помощи Мамаев даже не может сменить позу.

Тем не менее 30 июня судья Тимирязевского суда Сергей Галкин признал Мамаева виновным в вооруженном разбое по делу о похищении мотороллера. Согласно фабуле дела, инвалид и его помощник угрожали оружием двоим знакомым Мамаева, один из которых служил в спецназе. По совам самого Мамаева, он купил мотороллер за 160 тысяч рублей, чтобы потом перепродать. После оглашения приговора инвалида взяли под стражу и отправили в "Матросскую тишину".

"Мы у него спросили: вас судья вообще видел, когда приговор выносил? Ответил, что видел, и прокурор видел, - рассказала член ОНК Ева Меркачева. - В медсанчасти за ним ухаживал сокамерник. Когда он уезжает на суды, Антону никто не помогает и он просто лежит".

После общественного резонанса и вмешательства омбудсмена Татьяны Москальковой, Мамаева перевели из СИЗО в больницу для медицинского освидетельствования. Тюремщики сами настаивали на этом, так как никаких условий для нахождения инвалида с таким диагнозом нет даже в тюремной больнице. В СИЗО просто нет медперсонала, способного оказывать ему регулярную помощь.

Однако после пяти суток в больнице, установленных законом на медосвидетельствование, инвалида вернули в СИЗО. Сообщалось, что Мамаев останется в изоляторе до вступления приговора в силу, несмотря на то, что, согласно заключению медиков, он не может там содержаться.

Во вторник член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с Мамаевым.

Комментарии 10 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
19.07.2017
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