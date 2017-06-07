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новость Донской пенсионер, расстрелявший чиновника и полицейского, отправлен на принудлечение

07.06.2017
Памятник, поставленный себе Александром Ковалевым на кладбище. Фото: rostov.kp.ru
Памятник, поставленный себе Александром Ковалевым на кладбище. Фото: rostov.kp.ru
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Судья Неклиновского райсуда Ростовской области Геннадий Бирюков отправил 68-летнего жителя села Федоровка Александра Ковалева, который расстрелял из обреза чиновника и полицейского, на принудительное лечение в спецпсихбольницу с интенсивным наблюдением. О постановлении, вынесенном еще 31 мая, неделю спустя сообщил региональный главк СКР, не указывая имени фигуранта.

Ковалеву вменялись часть 1 статьи 105 (убийство), часть 3 статьи 30 - пункты "а", "б" части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух или более лиц в связи с выполнением ими общественного долга), статья 317 (посягательство на жизнь правоохранителя), часть 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов), часть 1 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки) и часть 1 статьи 223 (незаконная переделка оружия).

Психиатрическая экспертиза, говорится в сообщении СКР, установила, что Ковалев на момент преступления не мог осознавать характера и опасности своих действий в силу психического заболевания. По информации "Интерфакс-Юга", пенсионер страдает параноидной шизофренией.

Как следует из карточки дела на сайте суда, весь процесс, включая предварительные слушания и оглашение приговора, занял три заседания.

Признал ли совершение преступления сам Ковалев и если да, то как объяснил его, источники не уточняют.

Постановление в законную силу еще не вступило. Пенсионер может обжаловать его в Ростовский облсуд.

Убийства были совершены утром 13 мая 2016 года. Ковалев явился в администрацию Федоровского сельского поселения и дважды выстрелил из обреза винтовки Мосина в замглавы поселения 62-летнего Валерия Захарченко. На шум выстрелов прибежал 48-летний участковый майор Александр Обиденко, который вел прием граждан в этом же здании. Ковалев выстрелил ему в грудь.

Обиденко погиб на месте, Захарченко позже в тот же день умер в больнице.

После расстрела Ковалев покинул здание, однако глава поселения, бывший участковый Владимир Гринченко догнал его и задержал, когда тот, заметив погоню, стал перезаряжать обрез.

На Дон Ковалев переехал в 2007 году из Якутии. Как писала "Комсомольская правда - Ростов", в феврале 2016-го у пенсионера умерла жена и рядом с памятником на ее могиле он поставил памятник и себе.

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07.06.2017
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