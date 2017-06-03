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новость Донос во втором чтении

Суд в Сочи оштрафовал местного жителя за распространение незапрещенной книги
03.06.2017
Медитация последователей фалуньгун в Торонто. Фото: Википедия
Медитация последователей фалуньгун в Торонто. Фото: Википедия
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Хостинский районный суд Сочи оштрафовал на три тысячи рублей последователя китайской духовной практики фалуньгун Сергея Балданова по ст. 20.29 КоАП (массовое распространение экстремистских материалов) и конфисковал у него книгу Ли Хунчжи "Фалунь Дафа". При этом книга в списке запрещенных не значится, сообщает центр "Сова".

1 марта в сочинском парке сотрудники ФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия и изъяли Арины Кондратенко книгу "Фалунь Дафа", которую ей дал Балданов. По его словам, в парке он регулярно выполнял упражнения и рассказывал о фалуньгун всем желающим. Заинтересовавшимся он давал почитать различную литературу по теме. Сотрудники ФСБ составили в отношении Балданова протокол и передали в суд материалы.

Суд признал Балданова виновным в распространении экстремистской литературы на том основании, что он распространял книгу Ли Хунчжи, автора запрещенного трактата "Чжуань Фалунь". "При этом, суд не ставил вопрос об идентичности изданий "Фалунь Дафа" и "Чжуань Фалунь" и, таким образом, Балданов вопреки закону был оштрафован за распространение незапрещенной книги. Отметим также, что это распространение нельзя назвать массовым, поскольку Балданов дал Кондратенко один собственный экземпляр", - подчеркивают в "Сове".

Трактат основателя движения "Фалуньгун" Ли Хунчжи "Чжуань Фалунь" был запрещен в 2011 году Первомайским районным судом Краснодарского края на том основании, что в нем якобы пропагандируется превосходство приверженцев идеологии фалуньгун над другими людьми. Жалоба на этот запрет подана в ЕСПЧ.

В 2014 году Кондратенко была свидетелем по делу пастора сочинского сообщества христиан "Новый мир" Алексея Колясникова. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей по части 2 ст. 20.2 КОАП (проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении) за чтение Библии в кафе. Дело рассматривалось в том же Хостинском районном суде.

Как рассказывал Попков, Кондратенко "в суде призналась, что она не случайно пришла просто покушать в это кафе, как утверждала ранее, была раньше здесь на подобном мероприятии Колясникова и знала, что пастор будет читать Библию". "Второй свидетель, который говорил, что якобы случайно попал в это кафе, оказался бывшим сотрудником правоохранительных органов, - отмечал адвокат Александр Попков. - Классика жанра".

В декабре 2015 года ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Колясникова. В ней говорится, что Россия нарушила в его отношении статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 9 (свобода мысли, совести и религии), 10 (свобода выражения мнения) и 11 (свобода собраний и объединений) Европейской конвенции.

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03.06.2017
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