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Также: Право, Регионы, Партии, НКО, Общество, Россия, Политика | Персоны: Мария Баронова

новость Кубанскому координатору "Открытой России" вменяют участие в "нежелательной" организации

30.05.2017
Яна Антонова. Фото с личной ФБ-страницы
Яна Антонова. Фото с личной ФБ-страницы
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Прокуратура Западного округа Краснодара оформила на регионального координатора "Открытой России" Яну Антонову протокол по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности "нежелательной" организации). Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на саму оппозиционерку. Для частных лиц эта статья предусматривает штраф от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тысяч.

Поводом к преследованию Антоновой стал митинг, прошедший 29 апреля в парке 30 лет Победы в рамках всероссийской акции "Надоел!". Функционерка была одной из организаторов мероприятия. В протоколе отмечается, что на митинге были "развернуты и демонстрировались три флага желтого цвета с надписью "Открытая Россия".

Как уточняется на сайте движения, 29 мая, явившись по повестке в прокуратуру, Антонова указала, что российская организация под названием "Открытая Россия", в отличие от одноименных британских структур, в список "нежелательных" включена не была. Однако чиновники это обстоятельство проигнорировали, и во вторник против оппозиционерки было открыто административное дело.

Сама Антонова рассказала, что в понедельник полицейские приходили домой к ее коллегам по движению и запугивали их. Вызовов в прокуратуру, однако, больше никто из членов краснодарской "Открытой России" пока не получал.

Координатор правозащитного подразделения "Открытой России" Мария Баронова, комментируя случай Антоновой, заметила, что для оформления протокола по статье 20.33 КоАП прокуратура должна была выявить связь между функционеркой и "нежелательной" британской организацией. "Никакую связь между юрлицом и активистами доказать невозможно, потому что ее нет, - добавила Баронова. - Но на Кубани закон понимают по-своему".

Решение о признании двух зарегистрированных в Великобритании структур Михаила Ходорковского - "Открытой России" и общественного сетевого движения "Открытая Россия" - Генпрокуратура вынесла 26 апреля. На другой день Минюст включил обе организации в соответствующий список.

При этом официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной подчеркивал, что российская "Открытая Россия" в число "нежелательных" не включена.

Однако уже 27 апреля в московском штабе "Открытой России" прошел обыск. Были изъяты оргтехника и 100 тысяч листовок.

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30.05.2017
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