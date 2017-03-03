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Пермский блогер Владимир Лузгин, впервые в России осужденный за "реабилитацию нацизма", пожаловался в Европейский суд по правам человека на незаконное наказание и вмешательство властей в свободу выражения мнений. Как пишет "Коммерсант", жалобу в Страсбург представил правозащитный центр "Мемориал".

В жалобе говорится о нарушении статьи 7 Конвенции по защите прав человека, гарантирующей "наказание исключительно на основании закона". По мнению истца, статье 354.1 УК не хватает предсказуемости, поскольку к "отрицанию фактов", установленных в Нюрнберге, суды приравняли утверждение о фактах Второй мировой войны, которые трибунал не устанавливал.

Таких фактов, настаивают представители Лузгина, достаточно много: пакт Молотова-Риббентропа, расстрел в Катыни, а также бомбардировки Ковентри и Дрездена. "В толковании ВС виновным по статье 354.1 УК признали бы и Курта Воннегута за "Бойню №5", - считает юридический директор "Мемориала" Кирилл Коротеев.

"Утверждение о том, что эти события имели место, не может рассматриваться как отрицание преступлений нацистов", - уверены представители заявителя. По их мнению, "обыватель, не являющийся профессиональным историком" не мог прогнозировать последствия своего репоста: спорная статья УК применяется не только к утверждению фактов, но и к мнениям и оценочным суждениям, без четких критериев для признания информации ложной.

По мнению истца, Россия нарушила и 10-ю статью Конвенции, защищающую свободу выражения мнений. По словам Лузгина, он не отрицал преступлений нацистов против человечности и не призывал к насилию и ненависти. К тому же, считает Лузгин, он не является публичной персоной и распространял инкриминированный ему пост в соцсети для узкого круга пользователей. Наказание является "очевидно карательным и носит охлаждающий эффект для исторической дискуссии", говорится в жалобе.

Приговор Лузгину вынес 30 июня 2016 года судья Пермского крайсуда Андрей Кузнецов. Он объявил блогера виновным по части 1 статьи 354.1 УК (реабилитация нацизма путем публичного отрицания фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, и распространения заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны). В вину Лузгину вменялся перепост на личной ВК-странице статьи "15 фактов про "бандеровцев", или О чем молчит Кремль".

Уголовно наказуемыми признаны утверждение о факте совместного нападения СССР и Германии на Польшу 1 сентября 1939 года и развязывании этими государствами Второй мировой войны, а также сделанный вывод о "сотрудничестве коммунизма и нацизма". Лузгина оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Приговор Лузгину оказался сравнительно мягким. Максимальный штраф по обвинению, которое инкриминировали блогеру, - 300 тысяч рублей, а максимальная санкция части 1 статьи 354.1 - три года колонии.

Свою публикацию Лузгин сделал 24 декабря 2014 года. С того времени пост просмотрели около 20 пользователей "Вконтакте".

В сентябре 2016 года Верховный суд подтвердил приговор Лузгину. Тогда защита заверила, что будет обжаловать приговор вплоть до ЕСПЧ.