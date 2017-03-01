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новость В Москве начал действовать "шариатский патруль"

01.03.2017
Ислам Исмаилов (справа) делает внушение выпивающему рабочему. Кадр видео с youtube-канала "Алиф ТВ"
Ислам Исмаилов (справа) делает внушение выпивающему рабочему. Кадр видео с youtube-канала "Алиф ТВ"

В Москве начал действовать "шариатский патруль". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на автора инициативы Ислама Исмаилова, участника проекта "Стопхам". Новый проект Исмаилов назвал "Стоп харам" (харам - ар. запретное).

Участники "Стоп харам" подходят на улицах столицы к людям, курящим или распивающим спиртное, и начинают увещевать их, записывая беседу на видео. Записи потом публикуются на YouTube.

В частности, передает агентство, "патруль" действует на площади Трех вокзалов (Комсомольской).

Как заявляет Исмаилов, "Стоп харам" следит за "нравственностью" мусульман. Между тем на видео, которое опубликовано проектом, "патруль" подходит и к гражданке славянской внешности.

Движение "Стопхам", образованное прокремлевской молодежной организацией "Наши" - как утверждалось, для борьбы с хамством на дорогах, - в октябре 2015 года было запрещено судом. Апелляция на решение не подавалась, и в следующем месяце запрет вступил в силу. Между тем на youtube-канале движения продолжают появляться видео; последнее опубликовано 27 февраля.

Ранее неоднократно сообщалось о планах организовать в Москве казачьи патрули.

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01.03.2017

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