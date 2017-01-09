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Лефортовский райсуд Москвы приговорил 35-летнего Зелимхана Мазаева, подозреваемого в убийстве экс-командира чеченского батальона "Восток" Сулима Ямадаева, к шести годам колонии по делу о разбое (статья 162 УК). О приговоре, вынесенном в последних числах прошлого года, сообщил в понедельник "Росбалт". Трое других фигурантов дела - Магомед Ибаев, Майрбек Мадаев и Рустам Насаев - получили пятилетние сроки.

Согласно фабуле дела, в ночь на 4 января 2015 года на улице Мельникова недалеко от центра Москвы осужденные напали на двух столичных жителей 29 и 43 лет. Угрожая пистолетами, преступники избили москвичей и отобрали у них деньги и документы. После этого они скрылись на машине с заклеенными номерами.

Потерпевшие обратились в полицию, и уже 4 января троих нападавших - Мазаева, Ибаева и Насаева - задержали на Мичуринском проспекте на западе Москвы. В СМИ информация о задержании и аресте появилась лишь через месяц с лишним. Когда был задержан Мадаев, не уточняется.

Ранее Мазаев служил у Ямадаева в батальоне "Восток", однако затем перешел в подразделение спецназа, подконтрольное главе Чечни Рамзану Кадырову. Как отмечает "Росбалт", брат Мазаева до сих пор служит в одной из чеченских силовых структур.

Известно, что весной 2009 года Мазаев находился в ОАЭ. Считается, что именно он 28 марта 2009-го в Дубае расстрелял Ямадаева из пистолета на подземной парковке дома, где жил бывший командир "Востока". После этого Мазаев вернулся в Россию и поселился в Москве. Прокуратура Дубая объявила его и еще шестерых подозреваемых в международный розыск. Однако в январе 2013-го уголовное преследование Мазаева было прекращено по нереабилитирующему основанию: подозреваемого простили по нормам шариата.

Между тем в Москве Мазаев неоднократно становился участником различных происшествий. Так, осенью 2011 года он забыл в ресторане пистолет Стечкина. Работники заведения нашли оружие и передали полиции. Вскоре Мазаев с группой своих земляков явился в ресторан и потребовал вернуть пистолет. Разрешать конфликт пришлось полиции. Как сообщается, Мазаев уверял, что имеет разрешение на ношение оружия, однако предъявить его не смог.

В феврале 2012 года кадыровец был госпитализирован в Институт им. Склифосовского с огнестрельным ранением бедра. В столичной полиции уверяли, что Мазаев сам случайно прострелил себе бедро из травматического пистолета - когда он резко встал из-за столика в ресторане, пистолет, находившийся за поясом, выстрелил. Отмечалось, что лицензия на ношение травматического оружия у пострадавшего имеется.

В ноябре того же года гаишники остановили Мазаева на Mercedes'е с номером 95-го региона (Чечня), содержавшим буквы КРА. В Чечне такие номера считаются "блатными", поскольку эти буквы там расшифровывают как "Кадыров Рамзан Ахматович". На заднем сиденье машины силовики обнаружили портфель Мазаева, где находились боевой револьвер Magnum M и травматический пистолет Steyr M-A1; оба были заряжены.

Мазаева и ехавшего с ним Адлана Муртазалиева задержали, поскольку те не представили силовикам разрешения на оружие. Было открыто дело по части 1 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия), предусматривающей до четырех лет колонии. Однако вскоре силовикам представили разрешение на травматический пистолет; вину же за незаконное ношение револьвера взял на себя Муртазалиев. Мазаев был отпущен на свободу.

Как утверждает один из источников "Росбалта", после этих скандалов руководство Чечни отвернулось от Мазаева.

В Дубае по делу об убийстве Ямадаева были осуждены гражданин Таджикистана Максуджон Исматов и гражданин Ирана Махди Лорния. В июле 2011-го 1 комментарий | Обсудить