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новость Питерский нацист Бондарик получил второй условный срок по делу об экстремизме

09.01.2017
Николай Бондарик. Фото @NikolayBondarik
Николай Бондарик. Фото @NikolayBondarik
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Калининский райсуд Петербурга приговорил лидера Русской партии Николая Бондарика к пяти годам условно с пятилетним испытательным сроком по делу об экстремизме. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на Сергея Кравчука, адвоката осужденного.

Бондарик был признан виновным по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды по национальному). Согласно фабуле дела, в ночь на 31 марта 2015 года нацист поместил во "Вконтакте" ксенофобный пост в связи с убийством в Петербурге известного боксера Ивана Станина.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Причина такого решения не поясняется. Признал ли подсудимый вину, издание также не уточняет. На стадии следствия Бондарик вину не признавал.

"Скорее всего, приговор не будет обжалован", - заметил адвокат Кравчук.

Это уже второе дело об экстремизме, по которому осужден Бондарик. 24 апреля 2015 года тот же Калининский райсуд дал нацисту полтора года условно с трехлетним испытательным сроком. На время испытательного срока осужденному запретили пользоваться интернетом, выступать в СМИ и участвовать в каких бы то ни было акциях, даже согласованных. 25 августа того же года Петербургский горсуд подтвердил этот приговор.

17 сентября 2015 года Бондарика задержали по новому делу и в тот же день арестовали. Полгода спустя, 24 марта 2016-го, нацист был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде.

Во время следствия по первому делу Бондарик также больше девяти месяцев - с октября 2013-го по июль 2014-го - провел в заключении, прежде чем его освободили под подписку.

До ареста по первому делу Бондарик был боевиком движения "Русская зачистка", объявившего своей задачей борьбу с "этнопреступностью". В сентябре 2013 года он как представитель этого движения участвовал в собрании общественно-консультативного совета при петербургском УФМС. Там он выступил с инициативой провести круглый стол с участием националистов и представителей всех силовых и контролирующих ведомств. Начальница главка Елена Дунаева поддержала предложение, а также пригласила боевиков "Русской зачистки" к участию в антимигрантских рейдах.

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09.01.2017

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