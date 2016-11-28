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В Мурманской области арестован Константин Хрюкин - гендиректор специальной производственно-технической базы "Звездочка" в городе Полярный. Такая информация помещена на сайте СКР. Хрюкину предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК (растрата в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет колонии.

Дело возбуждено по материалам ФСБ и Объединенной судостроительной корпорации. Как утверждается, в нынешнем году Хрюкин растратил свыше 60 миллионов рублей.

Иных деталей не сообщается.

Один из предшественников Хрюкина в должности гендиректора СПТБ "Звездочка", Федор Барашко, был задержан в июле 2011 года по подозрению в хищении 265,4 миллиона рублей из 356,1 миллиона, которые Минобороны выделило на ремонт крейсера "Петр Великий". 17 июня 2015 года Полярный райсуд приговорил Барашко к восьми годам общего режима по части 4 статьи 160 (два эпизода) и пункту "б" части 2 статьи 171 УК (незаконное предпринимательство в составе организованной группы).

1 марта нынешнего года тот же суд добавил Барашко к сроку еще полгода - по пункту "б" части 2 статьи 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).