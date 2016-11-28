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Также: Право, Криминал, Экология, Общество, Происшествия, Война | Персоны: Юрий Чайка, Александр Бастрыкин

новость Чайка потребовал дорасследовать дело начштаба Войск воздушно-космической обороны

28.11.2016
Валерий Иванов. Фото: viperson.ru
Валерий Иванов. Фото: viperson.ru
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Генеральный прокурор Юрий Чайка отклонил жалобу следователей на отказ утвердить обвинительное заключение по делу бывшего начальника штаба - первого замкома Войск воздушно-космической обороны генерал-лейтенанта Валерия Иванова. Об этом сообщает "Коммерсант".

Генпрокурор направил материалы уголовного дела главе СКР Александру Бастрыкину. В частности, надзорное ведомство требует уточнить размер нанесенного экологии ущерба.

В декабре 2012 года стало известно, что Иванов и ряд других бывших и действующих высокопоставленных должностных лиц Минобороны подозреваются в организации нелегальной свалки в районе одного из водозаборов Москвы. Ущерб лесному фонду и почве оценивался в сумму до 30 миллиардов рублей. Иванову предъявили обвинение по статье 286 УК (превышении должностных полномочий).

Сообщалось, что Иванов заключил ряд договоров с коммерческой организацией на проведение рекультивационно-восстановительных работ на территории войсковой части в Солнечногорском районе. Руководители фирмы под видом рекультивации организовали складирование твердых бытовых отходов. "В настоящее время свалка является действующей и находится на водоразделе бассейнов Клязьминского и Истринского водохранилищ, которые используются в системе водоснабжения Москвы и прилегающих районов Московской области", - говорилось в сообщении МВД.

1 марта 2013 года суд отстранил Иванова от должности на время расследования. Как отметил источник в военной прокуратуре, следствие сначала обратилось с таким ходатайством к руководству войск ВКО, но, не получив желаемого результата, решило вопрос через суд.

В июне прошлого года расследование дела в отношении Иванова было завершено. Однако прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение. Военное следствие, считающее вину генерала Иванова доказанной, с позицией надзорного ведомства не согласилось и обжаловало решение перед генпрокурором.

В июне 2012 года СКР возбудил уголовное дело в отношении генерал-полковника запаса Юрия Соловьева, который также подозревался в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжкого экологического ущерба. По данным следствия, за шесть лет его пребывания в должности начальника командования специального назначения ВВС площадь свалки увеличилась в пять раз – до 22 гектаров. В апреле 2013 года материалы уголовного дела генерала Соловьева были направлены в Балашихинский гарнизонный военный суд. Там обвинение ему было переквалифицировано с статьи 286 на ст.атью 293 (халатность) и прекращено за истечением сроков давности.

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28.11.2016

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