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В главном управлении Центробанка по Центральному федеральному округу идут следственные мероприятия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в банковских кругах.

В ЦБ агентству уточнили, что расследуется дело, возбужденное по обращению самого регулятора относительно ситуации в Международном акционерном банке. Визит правоохранителей, как поясняется, "связан с необходимостью получения документов для ведения следствия".

Как можно предположить, речь идет о выемке документов.

Это не первая выемка в управлении по делу МАБа. Предыдущая прошла 9 сентября. Ее проводили чиновники СКР в сопровождении ОМОНа. Один из работников ЦБ тогда отмечал: "Странно, что потребовалось непосредственное участие сотрудников СКР и выемка документов. Как правило, ЦБ предоставляет органам такие вещи по запросу".

В пресс-службе самого регулятора, однако, заявляли, что выемки проводились "в отношении отдельных сотрудников Банка России".

В феврале нынешнего года ЦБ отозвал лицензию у московского МАБа. Однако после этого выяснилось, что из банка исчезло более 6 миллиардов рублей, принадлежащих ФГУП "Алмазювелирэкспорт". Было возбуждено дело. Как утверждает следствие, в 2007-2011 годах топ-менеджер "Алмазювелирэкспорта" Виктор Афонин и его брат Борис похитили эти деньги с депозита в МАБе путем выдачи кредитов фирмам-однодневкам.