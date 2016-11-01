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Также: Право, Россия, Общество, Политика, СМИ | Персоны: Алексей Навальный

новость Дело в отношении Навального о клевете возвращено на доследование

01.11.2016
Алексей Навальный в Люблинском райсуде, 13.05.2015. Фото Александры Агеевой/Грани.Ру
Алексей Навальный в Люблинском райсуде, 13.05.2015. Фото Александры Агеевой/Грани.Ру
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Прокуратура вернула на доследование уголовное дело в отношении лидера Партии прогресса Алексея Навального по обвинению в клевете на бывшего следователя МВД Павла Карпова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Навального Вадима Кобзева.

По словам адвоката, в деле выявлены нарушения, которые препятствуют его передаче в суд. Кобзев отметил, что после их устранения дело вновь может быть направлено на утверждение в прокуратуру.

19 мая стало известно, что Карпов инициировал дело в отношении Навального. "По ранее поданному мной заявлению отдел МВД по району Марьино возбудил в отношении Навального уголовное дело по частям 2 и 5 ст. 128.1 УК (клевета). Теперь у Алексея Анатольевича будет прекрасная возможность предоставить все имеющиеся, как он утверждает, доказательства моей причастности к совершению преступлений. Уильяму Браудеру это доказать не удалось", - сказал Карпов.

Часть 2 статьи 128.1 УК (клевета в публичном выступлении или СМИ) предусматривает до 1 миллиона рублей штрафа или до 240 часов обязательных работ; часть 5 (клевета, соединенная с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении) - до 5 миллионов рублей штрафа или до 480 часов обязательных работ.

1 июня следователь допросил Навального по этому делу. После этого полицейские провели личный досмотр политика. Его попросили вывернуть карманы, задрать штанины и снять обувь. Затем обыск провели в квартире политика. Полицейские зъяли все найденные в квартире компьютеры, телефоны, флэшки, жесткие диски. Забрали даже телефон малолетней дочери Навального.

"Естественно, мы обжалуем и обыск, и само возбуждение уголовного дела, потому что это абсолютно незаконно, это первый в истории российской юриспруденции обыск в рамках дела о клевете. Но перспектива этого обжалования довольно традиционна, не думаю, что здесь что-то будет, - заявил тогда Навальный. - На допросе мы сказали, что нам не ясна суть этих обвинений, поэтому и сказать особо нечего".

"Все это сделано специально для того, чтобы изъять все компьютерные приборы, телефоны и в них покопаться. Они изъяли все, что нашли, все флешки, диски. Довольно забавно, что большая часть из этого не так давно была возвращена Следственным комитетом после изъятия в ходе предыдущих обысков. Например, у меня изъяли жесткий диск к видеокамере, которая снимает в подъезде, со словами - "это может иметь отношение к написанию блога". Ну это разве не смешно?" - подчеркнул политик.

26 июля Люблинский райсуд Москвы подтвердил законность возбуждения этого дела. Защита Навального в апелляционной жалобе утверждала, что у дознавателя не было достаточных оснований для его вынесения. В частности, дознаватель не указал, в каких именно СМИ была распространена информация о Карпове. В постановлении нет ссылок на якобы порочащие его честь публикации, а также подробностей о сведениях, которые являются ложными. Также дознаватель не указал, о каких преступлениях, якобы приписываемых Карпову, идет речь.

"Вообще данное постановление неконкретно, его текст не содержит данных, указывающих на признаки какого-либо преступления, а преступные с точки зрения дознания действия Навального в нем не описаны. Значит, на момент возбуждения дела дознанием какими-либо данными о признаках преступления не располагало", - отмечал Кобзев.

В середине апреля, после того как на телеканале "Россия-1" вышел анонс фильма "Эффект Браудера", в котором Навальный и глава инвестфонда Hermitage Capital Браудер были объявлены агентами Великобритании и США, Карпов потребовал открыть против Браудера дело в связи с гибелью аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского. Бывший следователь заявил, будто доказал в британском и российском судах свою непричастность к гибели Магнитского. "Теперь очередь за Браудером", - заключил он.

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01.11.2016
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Илья Мильштейн

Закон телеэффекта

Илья Мильштейн, 13.07.2016

Шпионаж, правда, даже у нас преследуется, но тут вышла другая закавыка. По мнению адвоката и солидарного с ней судьи, шпион и предатель в фильме - это не Навальный. А кто? Суд не стал этого устанавливать, да и как установишь, если кроме Браудера с Навальным там некого обвинять? А на нет и суда нет, начиная с Савеловского районного.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Пыточные инструменты

Илья Мильштейн, 27.04.2016

Теперь вся эта история заиграла свежими красками. Вдруг все они сошлись вместе - и Путин, и убитый Магнитский, и собирательный Карпов, и музицирующий Ролдугин, и заключительным аккордом - госкорпорация "Роснефть". Ружье, про которое никто и не вспоминал, внезапно грохнуло на весь зал, и пьеска обрела завершенность.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Смрад до "Дрожи"

Илья Мильштейн, 13.04.2016

Непонятно лишь, будут ли сотрудники СК ловить убийцу Магнитского. Это невозможно постичь, пока не состоялся суд по иску агента Фридома к авторам знаменитой теледокументалки. Бог весть, чем кончится сей процесс, но я так думаю, что дыма без огня не бывает, а тут столько смрада напустили, что уже и нечем дышать.


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