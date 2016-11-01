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Прокуратура вернула на доследование уголовное дело в отношении лидера Партии прогресса Алексея Навального по обвинению в клевете на бывшего следователя МВД Павла Карпова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Навального Вадима Кобзева.

По словам адвоката, в деле выявлены нарушения, которые препятствуют его передаче в суд. Кобзев отметил, что после их устранения дело вновь может быть направлено на утверждение в прокуратуру.

19 мая стало известно, что Карпов инициировал дело в отношении Навального. "По ранее поданному мной заявлению отдел МВД по району Марьино возбудил в отношении Навального уголовное дело по частям 2 и 5 ст. 128.1 УК (клевета). Теперь у Алексея Анатольевича будет прекрасная возможность предоставить все имеющиеся, как он утверждает, доказательства моей причастности к совершению преступлений. Уильяму Браудеру это доказать не удалось", - сказал Карпов.

Часть 2 статьи 128.1 УК (клевета в публичном выступлении или СМИ) предусматривает до 1 миллиона рублей штрафа или до 240 часов обязательных работ; часть 5 (клевета, соединенная с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении) - до 5 миллионов рублей штрафа или до 480 часов обязательных работ.

1 июня следователь допросил Навального по этому делу. После этого полицейские провели личный досмотр политика. Его попросили вывернуть карманы, задрать штанины и снять обувь. Затем обыск провели в квартире политика. Полицейские зъяли все найденные в квартире компьютеры, телефоны, флэшки, жесткие диски. Забрали даже телефон малолетней дочери Навального.

"Естественно, мы обжалуем и обыск, и само возбуждение уголовного дела, потому что это абсолютно незаконно, это первый в истории российской юриспруденции обыск в рамках дела о клевете. Но перспектива этого обжалования довольно традиционна, не думаю, что здесь что-то будет, - заявил тогда Навальный. - На допросе мы сказали, что нам не ясна суть этих обвинений, поэтому и сказать особо нечего".

"Все это сделано специально для того, чтобы изъять все компьютерные приборы, телефоны и в них покопаться. Они изъяли все, что нашли, все флешки, диски. Довольно забавно, что большая часть из этого не так давно была возвращена Следственным комитетом после изъятия в ходе предыдущих обысков. Например, у меня изъяли жесткий диск к видеокамере, которая снимает в подъезде, со словами - "это может иметь отношение к написанию блога". Ну это разве не смешно?" - подчеркнул политик.

26 июля Люблинский райсуд Москвы подтвердил законность возбуждения этого дела. Защита Навального в апелляционной жалобе утверждала, что у дознавателя не было достаточных оснований для его вынесения. В частности, дознаватель не указал, в каких именно СМИ была распространена информация о Карпове. В постановлении нет ссылок на якобы порочащие его честь публикации, а также подробностей о сведениях, которые являются ложными. Также дознаватель не указал, о каких преступлениях, якобы приписываемых Карпову, идет речь.

"Вообще данное постановление неконкретно, его текст не содержит данных, указывающих на признаки какого-либо преступления, а преступные с точки зрения дознания действия Навального в нем не описаны. Значит, на момент возбуждения дела дознанием какими-либо данными о признаках преступления не располагало", - отмечал Кобзев.

В середине апреля, после того как на телеканале "Россия-1" вышел анонс фильма "Эффект Браудера", в котором Навальный и глава инвестфонда Hermitage Capital Браудер были объявлены агентами Великобритании и США, Карпов потребовал открыть против Браудера дело в связи с гибелью аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского. Бывший следователь заявил, будто доказал в британском и российском судах свою непричастность к гибели Магнитского. "Теперь очередь за Браудером", - заключил он.