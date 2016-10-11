О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror711.graniru.info/Society/Law/m.255390.html
Также: Право, Криминал, Экономика, Россия, Спорт, Общество, Происшествия, Политика, Сочи-2014

новость "Дождь": МВД закрыло уголовные дела против братьев Билаловых

11.10.2016
Ахмед Билалов. Фото с сайта Юга.Ру
Ахмед Билалов. Фото с сайта Юга.Ру
Реклама

МВД закрыло уголовные дела в отношении бывшего вице-президента Олимпийского комитета и экс-председателя совета директоров ОАО "Курорты Северного Кавказа" Ахмеда Билалова и его брата Магомеда Билалова. Как передает "Дождь", об этом сообщили источники, близкие к прежнему руководству госкорпорации. Информацию подтвердил собеседник телеканала в Главном следственном управлении МВД по Москве.

По данным источников, закрытие дел связано с "реабилитацией" Билаловых: "Формально они выполнили все требования, необходимые для этого: не давали разоблачительных интервью, продали бизнес, тихо сидели за границей и не обвиняли российскую власть".

Последние три года братья проводили большую часть времени в Лондоне, но в этом году Магомед Билалов впервые прилетал в Москву. Решение о том, вернутся ли они в Россию навсегда, будет принято только после того, как Билаловы определятся, чем и на каких условиях они смогут заниматься на родине, пояснил один из собеседников "Дождя".

Билаловы уехали из страны в феврале 2013 года, через несколько дней после того, как Ахмед Билалов по распоряжению президента Владимира Путина был снят со всех своих постов за грубые просчеты, допущенные при постройке олимпийских объектов. При этом Путин публично отчитал Ахмеда Билалова за срыв олимпийского строительства.

В марте того же года стало известно, что Магомед Билалов продает свою долю в "Красной Поляне" бизнесмену Михаилу Гуцериеву. В мае сообщалось, что он продал также долю в Национальном банке развития бизнеса.

Против Ахмеда Билалова было возбуждено уголовное дело. Ему вменялась статья 285 УК (злоупотребление служебными полномочиями) за нецелевое расходование средств КСК. Позже было открыто новое дело о нарушениях в госкорпорации - по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Выяснилось, что топ-менеджеры КСК выводили деньги компании через офшорную фирму, зарегистрированную на Кипре. Магомеду Билалову была вменена статья 201 УК (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, будучи совладельцем компании "Красная поляна", строившей объекты олимпийского курорта "Горная карусель", Магомед Билалов нанес ущерб своему основному кредитору - Сбербанку. Полученные от Сбербанка средства, более 1 миллиарда рублей, "Красная поляна" якобы хранила в принадлежащем бизнесмену Национальном банке развития бизнеса под 4-7 процентов годовых, параллельно заключая договоры займа у подконтрольных Билалову организаций на заведомо невыгодных условиях.

Оставить комментарий Обсудить
11.10.2016

новость Новости по теме
09.09.2013 Экс-гендиректор ОАО "Красная поляна" переведен под домашний арест →
15.07.2013 МВД намерено объявить Магомеда Билалова в розыск →
21.06.2013 Правами на бренд олимпийской сборной России завладел зарубежный офшор →
12.03.2013 Магомед Билалов продает свою долю в "Красной поляне" Михаилу Гуцериеву →
05.03.2013 Forbes: братья Билаловы покинули Россию →
28.02.2013 "Курорты Северного Кавказа" возглавил зам Хлопонина →
26.02.2013 Генпрокуратура проверяет "Курорты Северного Кавказа" →
18.02.2013 Билалов покидает пост замглавы ОКР "по собственному желанию" →
07.02.2013 Путин велел уволить вице-президента ОКР за "Русские горки" →
Фото и Видео
27402
Play own
В защиту права на аборт
27401
Play own
Приговор Антону Носику
27111
Play own
В СИЗО за покемонов
27040
Play own
Приговор Александру Поткину
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Плутоний и русофобия
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Пацанский разговор
статья Слабое место Путина
Виталий Портников
новость Полтавченко готовится к войне
Георгий Полтавченко. Фото: st-petersburg.er.ru
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Сыщики и писатели
383
новость Выходка у Музея ГУЛАГа
Фигура Солженицына, повешенная на воротах Музея ГУЛАГа. Фото: rksmb.org
новость "Турецкий поток": договор заключен
Укладка труб подводного газопровода. Фото: gazprom.ru
новость Новая база России в Сирии
Тартус. Фото с сайта www.kacmac.com
в блоге Убийцы не остановятся
27383
в блоге О вреде изнеженности
383
новость Гаага для Асада и Путина
Жан-Марк Эйро. Фото: diplomatie.gouv.fr
новость Запрет бэби-боксов требуют уточнить
Бэби-бокс в Кирове. Фото: gorodkirov.ru
новость Морошкина прессуют в дурдоме
Алексей Морошкин. Кадр "Открытой России"
новость Боевики SERB избили активиста Фатова
Надир Фатов у мемориала Немцова. Кадр видео с youtube-канала 1112vk
новость Сечин выиграл иск к "Новой"
Игорь Сечин. Фото: rosneft.ru
новость Лавров и ПВО против русофобии
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
новость Примет ли Олланд Путина
Владимир Путин и Франсуа Олланд. Фото с сайта kremlin.ru
новость Сердюков стал командующим ВДВ
Андрей Сердюков. Фото: donnews.ru
новость Маннергейма изрубили топором
Нацболы пытаются сбить доску Маннергейму в Петербурге. Фото: Фонтанка.Ру
новость На Запад за правдой для Севера
ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int