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МВД закрыло уголовные дела в отношении бывшего вице-президента Олимпийского комитета и экс-председателя совета директоров ОАО "Курорты Северного Кавказа" Ахмеда Билалова и его брата Магомеда Билалова. Как передает "Дождь", об этом сообщили источники, близкие к прежнему руководству госкорпорации. Информацию подтвердил собеседник телеканала в Главном следственном управлении МВД по Москве.

По данным источников, закрытие дел связано с "реабилитацией" Билаловых: "Формально они выполнили все требования, необходимые для этого: не давали разоблачительных интервью, продали бизнес, тихо сидели за границей и не обвиняли российскую власть".

Последние три года братья проводили большую часть времени в Лондоне, но в этом году Магомед Билалов впервые прилетал в Москву. Решение о том, вернутся ли они в Россию навсегда, будет принято только после того, как Билаловы определятся, чем и на каких условиях они смогут заниматься на родине, пояснил один из собеседников "Дождя".

Билаловы уехали из страны в феврале 2013 года, через несколько дней после того, как Ахмед Билалов по распоряжению президента Владимира Путина был снят со всех своих постов за грубые просчеты, допущенные при постройке олимпийских объектов. При этом Путин публично отчитал Ахмеда Билалова за срыв олимпийского строительства.

В марте того же года стало известно, что Магомед Билалов продает свою долю в "Красной Поляне" бизнесмену Михаилу Гуцериеву. В мае сообщалось, что он продал также долю в Национальном банке развития бизнеса.

Против Ахмеда Билалова было возбуждено уголовное дело. Ему вменялась статья 285 УК (злоупотребление служебными полномочиями) за нецелевое расходование средств КСК. Позже было открыто новое дело о нарушениях в госкорпорации - по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Выяснилось, что топ-менеджеры КСК выводили деньги компании через офшорную фирму, зарегистрированную на Кипре. Магомеду Билалову была вменена статья 201 УК (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, будучи совладельцем компании "Красная поляна", строившей объекты олимпийского курорта "Горная карусель", Магомед Билалов нанес ущерб своему основному кредитору - Сбербанку. Полученные от Сбербанка средства, более 1 миллиарда рублей, "Красная поляна" якобы хранила в принадлежащем бизнесмену Национальном банке развития бизнеса под 4-7 процентов годовых, параллельно заключая договоры займа у подконтрольных Билалову организаций на заведомо невыгодных условиях.