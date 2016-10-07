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новость Мосгорсуд смягчил приговор по делу о катастрофе в московском метро в 2014 году

07.10.2016
После катастрофы в московском метро. Фото: МЧС
После катастрофы в московском метро. Фото: МЧС
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Президиум Мосгорсуда частично удовлетворил кассационную жалобу осужденных по делу о катастрофе в московском метро в июле 2014 года, сообщает Интерфакс. Все они будут отбывать наказание в колониях-поселениях, а не в колониях общего режима.

Кроме того, суд отменил взыскание с фигурантов компенсаций по гражданским искам. Дело в этой части приговора решено отправить на новое рассмотрение. "Ответчиком будет выступать метрополитен как источник повышенной опасности", - пояснила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова.

Катастрофа в московском метро произошла 15 июля 2014 года на перегоне между станциями Парк Победы и Славянский бульвар. Погибли 24 человека, еще 188 получили травмы, причем 146 из них потребовалась госпитализация.

В ноябре 2015 года Дорогомиловский райсуд столицы признал четверых фигурантов дела о катастрофе виновными по части 3 статьи 263 УК (нарушение правил безопасности в метрополитене, повлекшее смерть двух или более лиц). Помощник дорожного мастера 3-й дистанции пути Юрий Гордов получил срок шесть лет в колонии общего режима, замгендиректора фирмы "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов, старший мастер службы пути Валерий Башкатов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути Алексей Трофимов - по пять с половиной лет.

Причиной крушения поезда метро было признано самопроизвольное срабатывание стрелки из-за отсутствия двух тяг между ее остряками. Судья счел, что все четверо обвиняемых несут ответственность за это: Башкатов и Трофимов вместо установки тяг "в свободное от основной работы время без оформления и за незаконное вознаграждение" натянули там проволоку, работу эту им предоставил Круглов, а Гордов контролировал ее выполнение, а позже сам заменил проволоку, натянутую Трофимовым.

Между тем в октябре 2014 года экспертиза, инициированная департаментом строительства Москвы, дала заключение, что самопроизвольное срабатывание стрелки не могло стать причиной катастрофы.

1 июня Мосгорсуд смягчил наказание Круглову с 5,5 лет до пяти лет и трех месяцев заключения. Суд учел в качестве смягчающего обстоятельства то, что он начал возмещать моральный вред потерпевшим.

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07.10.2016

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