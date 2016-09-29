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новость Главу Колпина задержали по делу об ограблении в подъезде

29.09.2016
Вадим Иванов. Фото: arhcity.ru
Вадим Иванов. Фото: arhcity.ru
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Глава муниципального образования города Колпино Вадим Иванов задержан по делу о разбое 13-летней давности. Как передает Интерфакс, ссылаясь на сообщение Главного следственного управления СКР по Петербургу, дело расследуется по части 3 статьи 162 УК ("Разбой").

По версии следствия, в сентябре 2003 года наркозависимая жительница Петербурга Татьяна Сорокоумова, узнав, что ее сестра планирует перевезти из Москвы крупную сумму денег, уговорила своего знакомого Сергея Киржакова совершить ограбление. Он привлек к соучастию в преступлении Дмитрия Большакова, Антона Василенко и Вадима Иванова.

Около полуночи 4 октября 2003 года Василенко и Иванов подстерегли женщину на лестничной площадке одного из домов по улице Маршала Захарова в Петербурге. Угрожая пистолетом, они избили потерпевшую и сопровождавшего ее мужчину, похитив более 1,4 миллиона рублей.

Большаков, Василенко, Сорокоумова и Киржаков ранее были приговорены к различным срокам лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении 46-летнего Иванова меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Иванов впервые был избран депутатом Совета муниципального образования Колпино в 2004 году, а главой администрации муниципалитета стал в 2005 году. В 2009 избран главой муниципального образования, переизбран в 2014 году.

Согласно справке на сайте муниципалитета, чиновник имеет два высших образования, женат, воспитывает двоих детей.

Колпино расположено на юге Петербурга, имеет статус отдельного муниципалитета в составе города.

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29.09.2016

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