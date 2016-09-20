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Московский городской суд оставил в силе штраф участнику группы Radio Kamerger Семену Лашкину за игру на виолончели на Никольской улице, сообщает Каспаров.Ру. Музыкант был привлечен к административной ответственности по статье части 1 статьи 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

При этом суд отказался удовлетворить почти все ходатайства стороны защиты: о допросе свидетелей, аудиозаписи заседания, вызове для допроса полицейских.

"Спонтанные музыкальные выступления не попадают под состав статьи, которую вменяют Семену", - отметил адвокат. Он подчеркнул, что суд вынес решение с нарушением, поскольку судья должна была указать умысел на привлечение людей к массовой акции. Защита намерена обратиться в надзорную инстанцию Мосгорсуда, а также обжаловать саму статью КоАП в Конституционном суде и ЕСПЧ.

По ее словам, суд признал Лашкина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

20 июня на Никольской улице в центре Москвы Лашкина задержали полицейские. Они утверждали, что послушать музыканта собрались около 10 человек, которые создали трудность для доступа людей "к социально значимым объектам". Как отмечали друзья музыканта, находившиеся с ним в момент задержания, полиция приехала на опустевшую улицу. Выступление Лашкина было снято на видео.

В качестве вещдока полицейские конфисковали у Лашкина виолончель, поставив под угрозу срыва запланированные выступления его группы.

28 июня Тверской суд Москвы оштрафовал Лашкина на 10 тысяч рублей.