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Бабушкинский райсуд Москвы приговорил зампреда Комитета за гражданские права и главу НКО "Центр доступного правосудия" Андрея Маякова к шести годам строгого режима по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Как можно предположить исходя из публикации агентства, Маякова признали виновным по обоим вмененным эпизодам. Первый, передавал ранее "Коммерсант", был квалифицирован по части 3 статьи 159 (мошенничество в крупном размере), второй - по части 3 статьи 30 - части 4 статьи 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Прокурор требовала для подсудимого семь лет строгого режима.

Согласно фабуле дела, в 2013-2015 годах Маяков получил несколькими траншами от гражданки Зои Масловой 670 тысяч рублей за улучшение условий содержания ее мужа в колонии и последующее досрочное освобождение его по состоянию здоровья. К моменту своего задержания в сентябре 2015-го обвиняемый не добился ни того ни другого.

Кроме того, Маякову вменили попытку получить не менее 900 тысяч рублей за прекращение дела против ранее судимого москвича Дениса Селина, который в августе 2015 года был задержан по делу о распространении наркотиков, однако отпущен под подписку о невыезде. 16 сентября 2015-го при получении от Селина под видом 250 тысяч рублей подготовленной оперативниками "куклы" - пачки резаной бумаги, обложенной с обеих сторон 5-тысячными купюрами, - Маякова задержали. С тех пор он находится в заключении.

Сообщалось о массе нарушений, допущенных силовиками при задержании.

Адвокат подсудимого Геннадий Шило настаивал, что деньги, полученные от Масловой, его клиент в рамках своих возможностей полностью отработал. Маяков, пояснил защитник, направил от лица Центра доступного правосудия ряд обращений во ФСИН, а также инициировал депутатские запросы в тюремное ведомство.

Кроме того, указал Шило, друзья и коллеги обвиняемого возместили Масловой и Селину все потраченные ими средства с процентами, причем и Маслова, и Селин подали в суд заявления об отсутствии претензий к Маякову.

На основании сказанного адвокат требовал оправдать подсудимого.

Председателем Комитета за гражданские права является функционер "Яблока" Андрей Бабушкин. На последних думских выборах он выдвигался от этой партии по 200-му одномандатному избирательному округу на северо-востоке Москвы, где и находится офис организации.

Маяков, по информации "Коммерсанта", ранее уже отбыл четырехлетний срок по схожему обвинению.