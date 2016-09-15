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В Москве по результатам прокурорской проверки в отношении директора сгоревшей типографии "Печатный экспресс" Сергея Москвина возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В прокуратуре города установили, что Москвин нанял гражданок Киргизии на должности брошюровщиц и разнорабочих граждан Кыргызской Республики. "При этом он не заключил с ними трудовой договор, не уведомил территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции в субъекте Российской Федерации и установил сдельный объем оплаты в размере от 500 до 1000 рублей", - говорится в сообщении.

Прокуратура возбудила в отношении Москвина 30 дел об административных правонарушениях по части 4 статьи 18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства) и два дела по части 3 статьи 5.27 (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

Кроме того, материалы прокурорской проверки направлены в отдел дознания УВД по СВАО Москвы. Полицейские возбудили против Москвина дело по части 1 статьи 322.1 УК (организация незаконной миграции). Ход расследования поставлен прокуратурой на контроль.

27 августа в здании типографии на северо-востоке Москвы произошел пожар. Его жертвами стали 17 человек, в том числе 12 гражданок Киргизии. Одна из погибших была беременна. Трое пострадавших были госпитализированы.

По данным Генпрокуратуры, из 12 гражданок Киргизии, погибших на пожаре, лишь две находились на территории России на легальных основаниях и имели регистрацию в Москве. При этом сама типография четыре года не проверялась пожарными службами.

Первоначально СКР возбудил по факту пожара уголовное дело по части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия). Однако вскоре оно было переквалифицировано на часть 3 статьи 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Москвину и главному инженеру Антону Яцкову, ответственному за соблюдение требований пожарной безопасности, было заочно предъявлено обвинение по этой статье. 2 сентября они были объявлены в федеральный розыск.