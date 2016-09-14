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Также: Право, Телевидение, Спецслужбы, Общество, СМИ, Россия, Политика | Персоны: Алексей Навальный

новость Мосгорсуд признал законным отказ Навальному в иске к ВГТРК

14.09.2016
Кадр фильма "Операция "Дрожь"
Кадр фильма "Операция "Дрожь"
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Мосгорсуд признал законным решение Савеловского суда Москвы, отклонившего иск лидера Партии прогресса Алексея Навального к ВГТРК, автору и ведущему программы "Вести недели" Дмитрию Киселеву и журналисту Евгению Попову о защите чести и достоинства. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Таким образом, с сегодняшнего дня решение об отказе Навальному в исковых требованиях вступает в силу.

В фильме "Эффект Браудера", продемонстрированном на "России-1" 13 апреля, утверждается, что Навальный - агент ЦРУ и британской разведки MI6. Фильм, заявляли его авторы, основан на секретных материалах, попавших в Москву "благодаря вооруженному перевороту на Украине и бывшему главе службы безопасности Бориса Березовского Сергею Соколову".

В файлах, якобы предоставленных Соколовым, обнаружены донесения сотрудников ЦРУ и MI6 об агентах с псевдонимами Соломон и Фридом, утверждала "Россия-1". Под первым из них, по словам авторов фильма, скрывается глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, под вторым - Навальный. Браудер якобы завербовал Навального в декабре 2007 года.

27 апреля Навальный подал иск к "России-1", Киселеву и Попову. Ранее Навальный заявлял, что на намерен ограничиваться подачей гражданского иска, а будет также добиваться возбуждения дела по статье 128.1 УК (клевета).

Примеры англоязычной "переписки агентов ЦРУ" в анонсе фильма, указывал политик, содержат грубейшие грамматические ошибки, в скриншотах "переписки" Навального с Браудером налицо путаница в датах, а "бланки документов ЦРУ" повторяют дефекты печати документа, показанного по телевидению в 1986 году.

"Документы разведки" подписаны ни больше ни меньше, а самой V. Plame, - отмечал Навальный. - Она одна из самых известных агентов ЦРУ - с ней был связан грандиозный скандал времен президента Буша. Очевидно, что сотрудники Киселева просто гуглили "CIA agent" и нашли ее имя. Правда, не прочитали статей, где она упоминается, - иначе бы знали, что скандал с ней был завершен увольнением в 2006 году. А у Киселева она переписывается в 2009-м".

Кроме того, заявлял основатель ФБК, в "записи разговора" со "вроде бы депутатом Госдумы Ильей Пономаревым" звучит не его голос.

Судья Савеловского райсуда Москвы Борис Удов сначала иск отклонил. Однако 29 апреля после внесенных Навальным изменений иск все же был принят.

12 июля судья Удов отказался удовлетворить иск Навального. Представители ВГТРК заявили, что истец не доказал, что представленные в фильме сведения относятся именно к Навальному или что они его порочат.

"Все понятно: никаких доказательств у Киселева нет. Упирают в процессуальные моменты - не распространяли, не доказали, не порочит, - написал Навальный. - Короче, фильм Киселева-Попова не про меня. А если и про меня, то это не порочащая информация".

При и этом судья согласился приобщить к делу ответ ФСБ на запрос Навального. "Я обратился в Федеральной службу безопасности с требованием провести проверку по этому фильму, являюсь ли я британским шпионом. ФСБ никаких признаков преступления не нашло, - сказал политик на судебном заседании. - Этот ответ доказывает, что даже ФСБ относится к этому фильму как к фальшивке и выдумке".

Все остальные ходатайства Навального были отклонены. Судья Удов отказался истребовать представленные в фильме "документы" и "переписку" Навального с Браудером. Также суд отказал в вызове свидетелей.

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14.09.2016
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Илья Мильштейн

Закон телеэффекта

Илья Мильштейн, 13.07.2016

Шпионаж, правда, даже у нас преследуется, но тут вышла другая закавыка. По мнению адвоката и солидарного с ней судьи, шпион и предатель в фильме - это не Навальный. А кто? Суд не стал этого устанавливать, да и как установишь, если кроме Браудера с Навальным там некого обвинять? А на нет и суда нет, начиная с Савеловского районного.
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