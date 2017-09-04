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В Израиле в клинике города Нагария в воскресенье скончался бывший советский диссидент Виктор Красин. Ему было 88 лет. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Красин родился 4 августа 1929 года в Киеве. В 1947 году поступил на психологическое отделение философского факультета МГУ.
В январе 1949 года молодого человека арестовали по обвинению в "критике марксизма-ленинизма с идеалистических позиций" в кружке сверстников, созданном в 1946 году.
До 1954 года Красин находился в лагерях. В октябре того же он освободился и был реабилитирован. На свободе Красин стал работать водителем на грузовом транспорте и в московском такси.
В 1956 году бывший политзаключенный продолжил учебу на экономическом факультете МГУ, в 1966 году окончил там аспирантуру на кафедре статистики.
Красин работал научным сотрудником в Центральном экономико-математическом институте АН СССР, в 1968 году защитил диссертацию, посвященную анализу темпов экономического роста западных стран в XX веке.
С середины 1960-х годов стал активно участвовать в распространении самиздата, подписывать письма протеста. Принимал участие в издании "Хроники текущих событий", и в работе действовавшей в 1969-1972 годах Инициативной группы по защите прав человека в СССР.
Тогда же Красин женился на другой участнице правозащитного движения, Надежде Емелькиной. В 1971 году Емелькина была арестована за участие в "митинге гласности" на Пушкинской площади.
В 1969 году Красина арестовали по обвинению в тунеядстве, до 1971 года он находился в ссылке.
12 сентября 1971 года Красин был повторно арестован по обвинению в антисоветской пропаганде. По одному делу с ним проходил историк и правозащитник Петр Якир. На следствии Якир и Красин дали показания на более чем 200 участников правозащитного движения. Такие же показания дала и Емелькина. На процессе, проходившем в августе 1973 года, оба обвиняемых признали вину и покаялись. Каждый из них получил по три года исправительно-трудовых лагерей и три года ссылки после освобождения.
Тогда же Красину устроили встречу с председателем КГБ Юрием Андроповым. В сентябре 1973 года Красин написал Андропову покаянное письмо. В том же месяце Красин и Якир публично покаялись перед иностранными журналистами на пресс-конференции, фрагменты которой были показаны по телевидению.
Позже Красин и Якир объясняли, что покаялись, чтобы избежать расстрела по статье 64 УК РСФСР ("измена родине").
В октябре того же года срок Красина был снижен до уже отбытого и его освободили из заключения.
В 1973-1975 годах отбывал ссылку в Калинине (ныне Тверь). К нему перевели и Емелькину, в 1973 году ее помиловали. Работал инженером-экономистом на местном полиграфическом комбинате, ему выделили отдельную квартиру. В сентябре 1974 года Красин был помилован. В феврале 1975 года вместе с женой эмигрировал в США, получив разрешение на выезд из страны. КГБ выделил Красину 2000 долларов на обустройство за границей.
В Америке Красин стал работать финансовым специалистом. В 1981 он вместе с женой получил гражданство США.
В апреле 1976 года Красин публично отказался от покаяния и данных на следствии показаний и вернул в СССР с процентами полученные от КГБ деньги.
В 1983 году в Нью-Йорке были изданы мемуары Красина "Суд", в которых он каялся за сотрудничество с КГБ.
В 1983-1991 годах работал корреспондентом "Радио Свобода".
В 1991 году Красин и Емелькина вернулись в Россию, а в 2003 году снова уехали в США. В 2010 году Красин второй раз переехал в Россию, откуда спустя некоторое время повторно вернулся в Америку.
В 2012 году в Лондоне была опубликована книга воспоминаний Красина "Поединок. Записки антикоммуниста".
30 апреля 1968 года в Москве вышел в свет первый номер "Хроники текущих событий" (ХТС). Этот машинописный информационный бюллетень в течение полутора десятилетий выпускался активистами возникавшего в те годы в СССР движения протеста против политических репрессий.
"Хроника" собирала и фиксировала факты политических преследований в Советском Союзе, информировала читателей о выступлениях в защиту гонимых, о независимой ("диссидентской") гражданской, политической, религиозной, культурной деятельности; в ней аннотировались новые тексты, появлявшиеся в самиздате.
Регулярно публиковалась информация, просачивающаяся на волю из политических лагерей и тюрем.
"Хроника" выходила почти непрерывно с 1968 до 1983 гг. В первое время в год выпускалось по 5-6 номеров, каждый – объемом в 10-20-30 страниц плотной машинописи. Позднее интервалы между выпусками увеличивались, а их объемы росли: в начале 1980-х выходило 2-3 номера в год, до 150-200 страниц каждый.
Всего за 15 лет было подготовлено 65 номеров (по различным обстоятельствам два подготовленных выпуска – № 59 и № 65 – не вышли в свет).
За время своего существования бюллетень опубликовал десятки тысяч сообщений, география которых покрывает практически весь Советский Союз.
Перечень упомянутых в "Хронике" имен – как гонимых, так и гонителей – насчитывает около 14 тысяч позиций.
Выпуски "Хроники" готовились в Москве и распространялись по стране в самиздате; ее корреспондентами становились сами читатели и распространители бюллетеня.
В конце 1972 КГБ шантажом и угрозами добился приостановки издания; в течение 1973 г. "Хроника" не выпускалась.
Но 7 мая 1974 г. три известных диссидента – Татьяна Великанова, Сергей Ковалев и Татьяна Ходорович – представили зарубежным журналистам три новых "ретроспективных" номера "Хроники", содержание которых покрывало паузу в издании.
Имена тех, кто готовил выпуски, никогда не оглашались. Однако было достаточно широко известно, что основателем и бессменным (вплоть до своего ареста в декабре 1969 г.) составителем "Хроники" являлась Наталья Горбаневская; она практически единолично подготовила первые десять номеров бюллетеня.
В дальнейшем над составлением "Хроники" обычно работал небольшой коллектив, или даже несколько групп, состав которых часто менялся. Определяющую роль в этой "редакции" играли обычно люди, бравшие на себя функцию "выпускающего редактора".
После ареста Горбаневской такими "выпускающими редакторами" были (последовательно, а иногда и одновременно) Анатолий Якобсон, Сергей Ковалев, Татьяна Великанова, Александр Лавут, Юрий Шиханович.
Случалось, впрочем, что и эта функция осуществлялась всем текущим коллективом. Организационные функции, связанные с подготовкой и распространением "Хроники", с начала 1970 г. и вплоть до своего ареста в ноябре 1979 г. выполняла Татьяна Великанова.
Лица, причастные к изданию "Хроники", ее корреспонденты и распространители подвергались систематическим преследованиям.
Так, по обвинению в причастности к изготовлению и/или распространению бюллетеня в разные годы были арестованы и осуждены Наталья Горбаневская, Юрий Шиханович, Петр Якир, Виктор Красин, Габриэль Суперфин, Сергей Ковалев, Александр Лавут, Татьяна Великанова, повторно – Юрий Шиханович.
Источник: справка "Мемориала
Ольга Романова рассказала о Викторе Красине далеко не все. Или, может быть, Красин рассказал ей свою биографию со значительными купюрами, а журналистка поленилась сверить автобиографический вымысел с исторической правдой. Правда же эта состоит в том, что "красивый человек" Виктор Красин активно и вдохновенно сотрудничал с КГБ.