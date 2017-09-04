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В Израиле в клинике города Нагария в воскресенье скончался бывший советский диссидент Виктор Красин. Ему было 88 лет. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Красин родился 4 августа 1929 года в Киеве. В 1947 году поступил на психологическое отделение философского факультета МГУ.

В январе 1949 года молодого человека арестовали по обвинению в "критике марксизма-ленинизма с идеалистических позиций" в кружке сверстников, созданном в 1946 году.

До 1954 года Красин находился в лагерях. В октябре того же он освободился и был реабилитирован. На свободе Красин стал работать водителем на грузовом транспорте и в московском такси.

В 1956 году бывший политзаключенный продолжил учебу на экономическом факультете МГУ, в 1966 году окончил там аспирантуру на кафедре статистики.

Красин работал научным сотрудником в Центральном экономико-математическом институте АН СССР, в 1968 году защитил диссертацию, посвященную анализу темпов экономического роста западных стран в XX веке.

С середины 1960-х годов стал активно участвовать в распространении самиздата, подписывать письма протеста. Принимал участие в издании "Хроники текущих событий", и в работе действовавшей в 1969-1972 годах Инициативной группы по защите прав человека в СССР.

Тогда же Красин женился на другой участнице правозащитного движения, Надежде Емелькиной. В 1971 году Емелькина была арестована за участие в "митинге гласности" на Пушкинской площади.

В 1969 году Красина арестовали по обвинению в тунеядстве, до 1971 года он находился в ссылке.

12 сентября 1971 года Красин был повторно арестован по обвинению в антисоветской пропаганде. По одному делу с ним проходил историк и правозащитник Петр Якир. На следствии Якир и Красин дали показания на более чем 200 участников правозащитного движения. Такие же показания дала и Емелькина. На процессе, проходившем в августе 1973 года, оба обвиняемых признали вину и покаялись. Каждый из них получил по три года исправительно-трудовых лагерей и три года ссылки после освобождения.

Тогда же Красину устроили встречу с председателем КГБ Юрием Андроповым. В сентябре 1973 года Красин написал Андропову покаянное письмо. В том же месяце Красин и Якир публично покаялись перед иностранными журналистами на пресс-конференции, фрагменты которой были показаны по телевидению.

Позже Красин и Якир объясняли, что покаялись, чтобы избежать расстрела по статье 64 УК РСФСР ("измена родине").

В октябре того же года срок Красина был снижен до уже отбытого и его освободили из заключения.

В 1973-1975 годах отбывал ссылку в Калинине (ныне Тверь). К нему перевели и Емелькину, в 1973 году ее помиловали. Работал инженером-экономистом на местном полиграфическом комбинате, ему выделили отдельную квартиру. В сентябре 1974 года Красин был помилован. В феврале 1975 года вместе с женой эмигрировал в США, получив разрешение на выезд из страны. КГБ выделил Красину 2000 долларов на обустройство за границей.

В Америке Красин стал работать финансовым специалистом. В 1981 он вместе с женой получил гражданство США.

В апреле 1976 года Красин публично отказался от покаяния и данных на следствии показаний и вернул в СССР с процентами полученные от КГБ деньги.

В 1983 году в Нью-Йорке были изданы мемуары Красина "Суд", в которых он каялся за сотрудничество с КГБ.

В 1983-1991 годах работал корреспондентом "Радио Свобода".

В 1991 году Красин и Емелькина вернулись в Россию, а в 2003 году снова уехали в США. В 2010 году Красин второй раз переехал в Россию, откуда спустя некоторое время повторно вернулся в Америку.

В 2012 году в Лондоне была опубликована книга воспоминаний Красина "Поединок. Записки антикоммуниста".