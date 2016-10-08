Реклама

Экспертиза останков детей императора Николая II, цесаревича Алексия и великой княжны Марии, завершается. Об этом заявил патриарх Кирилл на встрече с князем Димитрием Романовичем, потомком Николая I и старшим в роду Романовых, сообщает ТАСС.

"Мы договорились с руководством страны о том, что нужно повторно сделать все экспертизы, поскольку, с нашей точки зрения, то, что происходило в 90-е годы, происходило с нарушениями. А для того, чтобы Церковь приняла результаты экспертизы, сама экспертиза должна быть безупречной, не должно быть никаких подозрений ни у кого. В настоящий момент завершаются эти экспертизы, они проходят в нескольких лабораториях за границей", - сказал патриарх.

Кирилл заверил, что РПЦ с уважением и доверием относится к ученым, "но для того, чтобы не было никаких сомнений, просим, чтобы они не спешили, чтобы они сделали все, как полагается". Многие люди, "которым эта тема близка, которые считают ее важной, разделяют этот подход", отметил предстоятель.

Патриарх также сообщил, что экспертиза проводится "слепым методом" - эксперты не знают, каким останкам конкретно принадлежат образцы. "У меня есть список, составленный в присутствии других людей, - мы знаем в каких сосудах какие останки, - сказал патриарх. - Если будет подтверждение, что действительно есть совпадения, и речь идет о родственниках, тогда у нас будет основание с доверием отнестись к этой экспертизе".

В апреле председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда сообщил, что проводящееся в настоящее время генетическое исследование найденных под Екатеринбургом предполагаемых останков членов семьи последнего российского императора Николая II будет точнее предыдущих. "Исследование, проходящее сейчас в лучших лабораториях мира, будет серьезнее того, что было раньше, будет более основательный результат", - сказал Легойда. Он напомнил, что речь идет о комплексе экспертиз, включающем историческое, генетическое и антропологическое исследования. При этом он подчеркнул, что РПЦ "не собирается подгонять результаты экспертиз или просить кого-то подогнать результаты к какому-то времени".

В июле прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев по просьбе РПЦ распорядился создать межведомственную группу для исследования и захоронения останков детей Николая II Алексея и Марии. Сейчас эти останки находятся в Государственном архиве России.

23 сентября СКР возобновил следствие по делу о расстреле Николая II и его семьи и свиты. В рамках расследования в Петропавловском соборе Петербурга прошла эксгумация останков императора и императрицы. При изъятии проб присутствовали представители РПЦ.

Созванная рабочая группа предложила провести дополнительные идентификационные исследования, изучив объекты, ранее недоступные СКР. Это останки сестры императрицы, великой княгини Елизаветы Федоровны, находящиеся в Иерусалиме, а также образцы крови Александра II, сохранившиеся на его мундире.

11 ноября в СКР сообщили, что генетический анализ подтвердил подлинность останков Николая II и императрицы Александры Федоровны. Было доказано совпадение участков ДНК из образцов, взятых в сентябре из челюсти и позвонка императора, с образцами, полученными ранее при исследовании рубахи Николая II со следами его крови. В образце из фрагмента нижней челюсти скелета императрицы были выявлены участки митохондриальной ДНК, совпадающие с вариантами у потомков английской королевы Виктории по материнской линии. Императрица была внучкой королевы.

27 ноября в Петропавловском соборе в Петербурге специалисты вскрыли саркофаг российского императора Александра III и взяли образцы его останков для генетического исследования. Образцы ДНК Александра III будут использованы для доказательства подлинности останков Николая II и его детей.

Дело о расстреле Романовых, возбужденное в 1993 году, закрывали и возобновляли несколько раз. Последний раз производство по делу было прекращено в январе 2011 года.