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Прокуратура мексиканского штата Кинтана-Роо на востоке полуострова Юкатан возбудила против российского видеоблогера Алексея Макеева, жителя крупного курортного города Канкун, дело об убийстве. Такую информацию сообщает ТАСС. Как уточняет РИА "Новости", Макеев, который во время конфликта сам серьезно пострадал и был отправлен в больницу, считается задержанным по делу.

Макееву 42 года, он уроженец подмосковной Электростали. По информации "Медузы", россиянин - инструктор по дайвингу. Ранее он работал в Египте, а несколько лет назад поселился в Мексике. РИА "Новости" пишет, что в латиноамериканской стране Макеев получил вид на жительство как беженец.

Еще живя в Электростали, Макеев начал публиковать в интернете видео, на которых оскорблял людей на улицах и наблюдал за их реакцией. В Канкуне он продолжил совершать подобные провокации в том числе в отношении женщин и детей, а отчеты о своих выходках также помещал в интернете. По словам консула России в Мехико Дмитрия Болбота, нападениям подвергались не только местные жители, но и находящиеся в Мексике россияне.

Как отмечает Excelsior, Макеев - приверженец нацистской идеологии.

Местные жители требовали от властей депортировать россиянина из страны. Под соответствующей петицией на сайте Change.org подписались свыше 7,6 тысячи человек. Жалобы на Макеева подавали в российскую дипмиссию и пострадавшие от него соотечественники; по утверждению Болбота, дипломаты в МИД Мексики и прокуратуру с просьбой оградить как россиян, так и местных жителей от агрессии Макеева.

В пятницу группа возмущенных жителей Канкуна явилась к дому Макеева. Первоначально между россиянином и визитерами происходила перебранка. Однако Макеев ранил ножом (по другим данным - гарпуном) одного из местных жителей - 19-летнего молодого человека. После этого толпа вломилась в дом. Макеев попытался уйти на крышу, но был жестоко избит.

Раненый мексиканец вскоре умер.

Сам Макеев в результате избиения оказался парализован. Медики погрузили его в искусственную кому. Однако, как утверждается, угрозы жизни россиянина нет. Консульство договорилось с полицией штата об усиленной охране пострадавшего.

Как передает Excelsior, депортировать Макеева из Мексики могут не ранее, чем будет завершено расследование по фактам убийства, вызывающего поведения видеоблогера, а также нападения на его дом.

Ранее НТВ посвятило Макееву один из выпусков программы "Чистосердечное признание". В нем утверждалось, что блогер психически болен.