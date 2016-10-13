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новость Генсеком ООН утвержден экс-премьер Португалии Антониу Гутерриш

13.10.2016
Антониу Гутерриш. Фото: un.org
Антониу Гутерриш. Фото: un.org
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Генеральная Ассамблея ООН утвердила кандидатуру бывшего премьер-министра Португалии Антониу Гутерриша на пост генсека организации, сообщает Центр новостей ООН. Гутерриш вступит в должность 1 января 2017 года и будет занимать ее до конца 2021 года.

Генассамблея поддержала резолюцию путем аккламации - упрощенного порядка принятия решения без формального подсчета голосов. "Я объявляю, что Антонио Гутерриш назначен генеральным секретарем ООН на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года", - объявил председатель ГА ООН Питем Томсон.

Действующий генсек ООН Пан Ги Мун назвал утверждение кандидатуры Гутерриша "прекрасным выбором". Генсек отметил, что работал с ним тесном сотрудничестве, когда Гутерриш был верховным комиссаром ООН по делам беженцев. "Он показал глубокое сострадание к миллионам людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, - сказал Пан. - Его прошлый опыт работы в качестве премьер-министра Португалии, его обширные знания о мировых делах и его острый интеллект помогут ему провести Организацию Объединенных Наций через критический период".

В начале октября октябре Совет Безопасности ООН поддержал назначение Гутерриша на пост генсека ООН.

Гутерриш родился в Лиссабоне в 1949 году. В 1974 году занялся политикой, присоединившись к Социалистической партии Португалии. В 1992 году стал генеральным секретарем партии, а c 1995 по 2002 год возглавлял правительство Португалии. На протяжении десяти лет, с 2005 по 2015 год, Гутерриш работал верховным комиссаром ООН по делам беженцев. В 2006 году в этом качестве он посетил Северную Осетию, Чечню и Ингушетию.

Пан Ги Мун занимает должность генсека ООН с 1 января 2007 года. Его полномочия истекают 31 декабря.

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13.10.2016

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