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новость Ответка Палестины

Израиль нанес удар по сирийским войскам после обстрела Голанских высот
24.06.2017
Самолет ВВС Израиля. Фото: jpost.com
Самолет ВВС Израиля. Фото: jpost.com
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Самолеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали позиции сирийских правительственных сил в ответ на обстрел израильской территории. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на армейское командование.

Около 10 сирийских минометных снарядов упали незастроенной местности в районе Голанских высот. В результате обстрела никто не пострадал. Израильские военные признали обстрел с территории соседнего государства случайным перелетом снарядов, но сочли инцидент неприемлемым.

"В ответ на более чем десять снарядов, выпущенных из Сирии и упавших ранее сегодня на территории Израиля, израильские ВВС атаковали позиции, откуда велся огонь. Помимо этого, были атакованы два танка, принадлежащих сирийскому режиму, - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии. - ЦАХАЛ не потерпит попыток нанести удар по суверенитету нашей страны и по безопасности ее жителей. ЦАХАЛ возлагает на сирийский режим ответственность за происходящее на его территории".

В ЦАХАЛ попросили гражданское население воздержаться от посещения граничащих с Сирией территорий из-за продолжающихся боев в юго-западной провинции эль-Кунейтра, где войска Башара Асада воюют с силами оппозиции.

По сообщениям сирийских СМИ, в результате израильского удара убиты двое сирийских военнослужащих.

В сирийском конфликте Израиль держит строгий нейтралитет, но оставляет за собой право на оборону. В сентябре прошлого года самолет ВВС Израиля нанес удар по позициям сирийской артиллерии. Это было сделано в ответ на артобстрел израильских военных на Голанских высотах. В Сирии утверждали, что израильский самолет сбит. В ЦАХАЛ это отрицали и сообщили, что все самолеты вернулись на базы.

27 апреля Израиль нанес авиаудар по складу "Хезболлы" под Дамаском. "Инцидент в Сирии вписывается в израильский курс на предотвращение контрабанды иранского оружия "Хезболле" через Сирию", - пояснил израильский министр разведки Исраэль Кац. Он добавил, что Израиль будет и в дальнейшем реагировать таким образом на сообщения разведки о поставках оружия для "Хезболлы".

"Хезболла" - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. Она была создана в 1982 году для борьбы с израильским военным присутствием в Южном Ливане. "Хезболла" причастна к десяткам терактов на территории Израиля и в других странах против израильтян. Боевики "Хезболлы" воюют в Сирии на стороне Асада.

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24.06.2017
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