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новость В Турции предполагаемого убийцу российского пилота посадили на пять лет

22.05.2017
Алпарслан Челик. Фото из личного твиттера
Алпарслан Челик. Фото из личного твиттера
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В Турции вынесен приговор Алпарслану Челику, который взял на себя ответственность за убийство российского пилота Олега Пешкова. Челик осужден к пяти годам заключения за незаконное хранение оружия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его адвоката Мурата Устюндага.

Адвокат пояснил, что суд не рассматривал вопрос о причастности Челика к смерти пилота. По его словам, расследование по этому делу еще продолжается.

Челик, гражданин Турции, участвовавший в боях на стороне туркмен на севере Сирии как командир 2-й приморской дивизией гор Туркмандагы, был задержан в конце марта 2016 года в Измире по обвинениям в мошеничестве и незаконном обороте оружия. В конце июня того же года суд продлил арест Челика до июня 2017 года.

Су-24, бомбивший на севере Сирии позиции местных туркмен, был сбит 24 ноября ракетой с турецкого F-16, когда нарушил границы воздушного пространства Турции. Российские пилоты катапультировались, однако командир самолета Пешков был расстрелял туркменскими повстанцами с земли.

В июле прошлого года пилоты F-16, сбившего росийский самолет, были задержаны по делу о попытке переворота в стране. Мэр Анкары Мелих Гёкчек обвинил одного из военных в причастности к организации проповедника Фатхуллаха Гюлена.

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22.05.2017
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