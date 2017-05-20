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Действующий президент Ирана Хасан Роухани добился переизбрания уже в первом туре голосования. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на иранское МВД.

За действующего президента проголосовали около 59 процентов из чуть более 40 миллионов пришедших на участки избирателей. Согласно данным МВД Ирана, Роухани набрал 23,53 миллиона голосов. За его ближайшего соперника Эбрахима Раиси проголосовали 15,78 миллиона человек.

Иранским властям пришлось продлить время работы избирательных участков на пять часов из-за высокой явки, которая в итоге составила около 70 процентов.

Раиси, который, как считается, пользуется поддержкой духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, уже подал жалобы о нарушениях в ходе голосования. В частности, он обвинил сторонников Роухани в пропаганде на избирательных участках, запрещенной законом о выборах.

Тем не менее сам Хаменеи признал итоги голосования. "Иранские выборы 2017 года были эпичными и славными. Лидер революции аятолла Хаменеи благодарит иранцев", - говорится в в его твиттере.

На первый срок Роухани был избран в 2013 году. Тогда за него проголосовал 51 процент избирателей при явке 73 процента. Он обещал покончить с международной изоляцией страны и создать свободное общество.

Через два года правительство Ирана заключило соглашение с шестью державами, согласно которому Иран согласился частично свернуть ядерную программу в обмен на отмену экономических санкций.

Президент является высшим выборным должностным лицом в Иране и главой исполнительной власти. Однако большими полномочиями обладает духовный лидер страны, который избирается советом экспертов. Под контролем аятоллы Хаменеи находятся вооруженные силы, судебная система, государственное телевидение и другие ключевые правительственные организации.