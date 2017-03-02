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Высший апелляционный суд Египта оправдал бывшего президента страны Хосни Мубарака по делу об убийстве демонстрантов во время массовых акций протеста против его правления в 2011 году, сообщает Би-Би-Си. Это решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Таким образом, в отношении Мубарака завершены все уголовные преследования.

Судебные слушания в КС страны на повторном процессе против Хосни Мубарака возобновились после многомесячного перерыва. Адвокат бывшего главы государства Фарид ад-Диб построил свою защиту на том, что остальные подсудимые, в том числе экс-глава МВД Хабиб аль-Адли и шестеро высокопоставленных чиновников бывшего режима уже оправданы без права пересмотра дела.

"На уже завершившихся в судах различных инстанций многочисленных процессах была неоднократно доказана непричастность полиции к нападениям и убийствам демонстрантов, а виновными признаны преступные группы, за которыми стояли "Братья-мусульмане" и палестинское движение ХАМАС", - заявил адвокат бывшего главы государства Фарид ад-Диб. Он подчеркнул, что защита Мубарака настаивает на полном оправдании, поскольку ранее по аналогичным обвинениям были полностью оправданы экс-глава МВД Хабиб аль-Адли и его помощники.

Также суд отклонил ходатайство родственников погибших во время демонстраций, просивших возобновить производство по гражданским искам, которые были поданы ими к Мубараку.

Мубарак последние несколько лет находился в военном госпитале в связи с плохим состоянием здоровья. Тем не менее на нынешнем процессе он присутствовал лично. Его доставили в суд на вертолете.

2 июня 2012 года суд в Каире приговорил Мубарака к пожизненному заключению, признав его виновным в причастности к убийству демонстрантов во время гражданских волнений начала 2011-го. По мнению суда, Мубарак отдал приказ стрелять по протестующим. Обвинение требовало для бывшего президента смертной казни. Оглашая приговор, судья назвал эпоху правления Мубарака "темными годами" и заявил, что суд был справедливым.

22 августа 2013 года Мубарак был освобожден из-под стражи и переведен под домашний арест. Тяжелобольного экс-президента, которому тогда было 85 лет, доставили вертолетом из тюремного комплекса Тора в Каире в близлежащий военный госпиталь.

29 ноября 2014 года Уголовный суд Каира оправдал по всем статьям Мубарака, а также двух его сыновей, экс-главу МВД и его помощников. Вердикты выносились сразу по нескольким делам - о гибели демонстрантов в дни январской революции 2011 года, об экспорте газа в Израиль по заниженным ценам и о коррупции, связанной с незаконным присвоением вилл в Шарм-эш-Шейхе семьей Мубарака.

Однако прокуратура подала в Высший суд жалобу на оправдательный приговор Мубараку.

Мубарак правил Египтом почти 30 лет и вынужден был уйти в отставку 11 февраля 2011 года после 18 дней народных волнений.