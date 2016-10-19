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Режим сирийского диктатора Башара Асада считает правомерным присоединение Крыма к России. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на спикера Народного совета Сирии (марионеточного парламента Асада) Хадию Халяф Аббас.

"В результате событий, разворачивавшихся после коллапса Советского Союза до настоящего времени, Крым вернулся к своим корням после свободного волеизъявления его жителей на референдуме, - заявила Аббас. - Мы признаём Крым составной частью России".

"Крым.Реалии" обратились в сирийское посольство в Киеве за комментарием, однако там отказались обсуждать вопрос по телефону. Издание готовит письменный запрос.

В марте 2014 года, сразу после аннексии Крыма, Сирия стала одной из 11 стран, которые отказались проголосовать за резолюцию Генассамблеи ООН, подтверждающую территориальную целостность Украины. При этом за принятие резолюции выступили 100 государств, а еще 58 воздержались.

Россия - ключевой союзник режима Асада. С другой стороны, Асад враждует с Турцией и странами Запада, которые неоднократно подтверждали свое признание украинского суверенитета над Крымом.