О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror712.graniru.info/Politics/World/Mideast/m.255705.html
Также: Ближний Восток, Украина, Россия, Война, Мир, Европа, Политика

новость Режим Асада признал Крым частью России

19.10.2016
Хадия Халяф Аббас. Фото: tasnimnews.com
Хадия Халяф Аббас. Фото: tasnimnews.com
Реклама

Режим сирийского диктатора Башара Асада считает правомерным присоединение Крыма к России. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на спикера Народного совета Сирии (марионеточного парламента Асада) Хадию Халяф Аббас.

"В результате событий, разворачивавшихся после коллапса Советского Союза до настоящего времени, Крым вернулся к своим корням после свободного волеизъявления его жителей на референдуме, - заявила Аббас. - Мы признаём Крым составной частью России".

"Крым.Реалии" обратились в сирийское посольство в Киеве за комментарием, однако там отказались обсуждать вопрос по телефону. Издание готовит письменный запрос.

В марте 2014 года, сразу после аннексии Крыма, Сирия стала одной из 11 стран, которые отказались проголосовать за резолюцию Генассамблеи ООН, подтверждающую территориальную целостность Украины. При этом за принятие резолюции выступили 100 государств, а еще 58 воздержались.

Россия - ключевой союзник режима Асада. С другой стороны, Асад враждует с Турцией и странами Запада, которые неоднократно подтверждали свое признание украинского суверенитета над Крымом.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
19.10.2016

новость Новости по теме
27.03.2014 Генассамблея ООН осудила аннексию Крыма →
Фото и Видео
27401
Play own
Приговор Антону Носику
24324
Play own
Россияне о Сирии
27442
Play own
"Марш нации" в Киеве
27410
Play own
Шабаш "добровольцев Донбасса"
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Путинская Россия и Запад
Александр Скобов. Courtesy photo
статья Патриот и злой Минфин
Илья Мильштейн
новость В Праге пойман русский хакер
Прага. Фото greenwich-tour.ru
новость Песков не ответил матери Пичугина
Дмитрий Песков. Кадр интервью телеканалу "Россия-24"
статья Светоносный Моторола
РЕКЛАМА
Loading...
новость Рогозин: Самолеты будем строить сами
Дмитрий Рогозин. Фото: gov.ru
в блоге Встреча с кумиром
383
новость Брюссель отверг обвинения Москвы
Стевен Вандепют. Фото: vandeput.belgium.be
в блоге Где же я буду харчеваться?
383
новость Массовые задержания в Башкирии
Драка членов "Белой реки". Кадр видео, опубликованного Life
новость Муфтий Крыма - стукач
Сергей Аксенов награждает Эмирали Аблаева медалью "За доблестный труд". Фото: glava.rk.gov.ru
статья Путинская кибервойна
Владимир Абаринов
статья Иван Грозный и ФСО
Николай Митрохин. Фото: Радио Свобода
статья Осень после русской весны
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость ЮНЕСКО требует отчета
Установка памятника князю Владимиру на Боровицкой площади. Фото Граней.Ру
новость Расходы на медицину урежут
Роддом. Фото с сайта www.vrn.kp.ru
новость 877 миллионов для дочки Путина
Катерина Тихонова (Путина). Фото: Paweł Dudzik/kashin.guru
новость Россия перестала бомбить Алеппо
Алеппо. Фото: www.syrianews.cc
новость Токио: Острова делить не будем
Остров Шикотан. Фото с сайта www.ostrovnoy.ru
в блоге Психушка для болотника
7