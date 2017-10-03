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Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсации за нарушение статьи 10 Европейской конвенции - права на свободу выражения мнения. Решения по жалобам "Новой газеты" и правозащитника Станислава Дмитриевского опубликованы на сайте суда.

Страссбургский суд счел, что российские суды нарушили право на свободу самовыражения при рассмотрении исков против "Новой газеты" в связи с публикациями о гибели подлодки "Курск". Жалоба была подана на решение Басманного райсуда Москвы по иску главного судмедэксперта министерства обороны Виктора Колкутина и других экспертов. В статьях "Новой" утверждалось, что экспертное заключение о гибели подводников почти сразу после взрыва на "Курске" помогло офицерам ВМФ уйти от ответственности за ненадлежащим образом проведенную спасательную операцию. В декабре 2005 года московский суд обязал издание опровергнуть сведения, которые порочат деловую репутацию Колкутина. "Новая газета" выплатила 50 тысяч рублей компенсации, автор статьи Елена Милашина - 7 тысяч рублей.

ЕСПЧ усмотрел в действиях российских властей нарушение статьи 10 Конвенции и обязал правительство выплатить 3400 евро компенсации изданию и 2170 евро самой Милашиной. Россия также должна будет покрыть судебные расходы.

"Российские суды никак не оценили важную роль свободных СМИ в демократическом обществе", - говорится в решении ЕСПЧ. Отмечается, что суды "исходили из предположения, что защита "чести и достоинства" во всех случаях превосходит право на свободу самовыражения".

Кроме того, Срасбургский суд обязал Россию выплатить более 13,5 тысяч евро журналисту и правозащитнику Станиславу Дмитриевскому. Согласно постановлению ЕСПЧ, решение российских судов в адрес Дмитриевского также нарушает его право на выражение мнения.

В феврале 2006 года Советский райсуд Нижнего Новгорода приговорил Дмитриевского к 2 годам лишения свободы условно по части 1 статьи 282 УК (разжигание межнациональной розни). Журналисту вменялась в вину публикация в газете "Правозащита" обращения лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева и Аслана Масхадова.