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новость Эмигрант Горский обратился за политубежищем в Литве

14.08.2017
Юрий Горский на "Русском Первомае", 2017. Фото Дмитрия Шишкина
Юрий Горский на "Русском Первомае", 2017. Фото Дмитрия Шишкина
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Активист "Новой оппозиции" Юрий Горский, в начале июля бежавший из-под домашнего ареста в Литву, подал в иммиграционный департамент Паланги документы на получение политического убежища. Об этом эмигрант сообщил в понедельник на своей ФБ-странице.

Документы были представлены еще 9 августа. На другой день в комиссариате миграционной службы в Клайпеде Горский в соответствии с положенной процедурой сдал загранпаспорт и прошел дактилоскопию.

14-го числа эмигранта уведомили о том, что все документы приняты и будут рассмотрены в срок от трех месяцев до полугода.

В комментарии РБК Горский сообщил, что в случае отказного решения обратится за убежищем к властям Германии или Франции.

Дело против Горского было открыто 3 июля. УФСБ по Москве и Подмосковью вменило оппозиционеру часть 1 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму), предусматривающую до четырех лет колонии. Поводом к преследованию стал лозунг "Баррикады, покрышки, огонь!", который активист скандировал в мегафон на согласованном "Русском Первомае" в нынешнем году. Горский был организатором шествия.

5 июля оппозиционера задержали доставили на допрос в ФСБ. Там же ему предъявили обвинение. После этого активист был задержан на 48 часов до суда о мере пресечения. 7 июля Мещанский райсуд Москвы отправил Горского под домашний арест.

Меньше чем через два дня, в ночь на 9 июля, оппозиционер бежал из России. "Убежден: находясь в изгнании, а не в плену застенков ФСБ, я сделаю намного больше для того, чтобы осуществить подлинные политические перемены в России, которые переформатируют путинизм, сведя его на нет", - написал он в объяснение такого шага.

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14.08.2017
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