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новость В Швейцарии прекратили дело против экс-главы Минсельхоза Скрынник

05.08.2017
Елена Скрынник. Фото: mcx.ru
Елена Скрынник. Фото: mcx.ru
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Прокуратура Швейцарии закрыла дело об отмывании денег в отношении экс-главы Министерства сельского хозяйства России Елены Скрынник, сообщает издание Blik. Экс-министр вновь имеет доступ ко всем банковским счетам, на которые ранее был наложен арест.

В прокуратуре Швейцарии заявили, что решение связано с тем, что для подтверждения фактов отмывания денег оказалось недостаточно доказательств из-за "неполного выполнения соглашений о взаимной правовой помощи".

28 октября 2015 года сообщалось, что швейцарские власти арестовали счета Скрынник на сумму 60 миллионов франков (около 57 миллионов долларов) в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег. Днем раньше стало известно, что российская Генпрокуратура направила в Швейцарию запрос об аресте 12 миллионов франков на счетах бывшего заместителя Скрынник Алексея Бажанова.

При этом утверждалось, что экс-глава Минсельхоза постоянно проживает на Лазурном берегу.

29 октября того же года "Единая Россия" сообщила об исключении Скрынник из партии. Основанием для этого были названы "действия, дискредитирующие партию, а также потеря связи с политической организацией". Отмечалось, что бывшая чиновница "длительное время проживает за рубежом". В то же время в ЕР опровергли связь принятого решения с претензиями швейцарских властей к Скрынник.

В тот же день Интерфакс сообщал со ссылкой на некий источник, "знакомый с ситуацией", что в деле, расследуемом Управлением генпрокурора Швейцарии, наряду со Скрынник фигурируют ее брат и жена брата.

12 ноября 2015 года сотрудник женевской адвокатской конторы Jacquemoud Stanislas Александр Вихляев, представляющий интересы бывшей чиновницы в Швейцарии, заявил, что прокуратура страны не имеет к ней каких-либо претензий, "не высылало повестки с вызовом на допрос, не обращалось в другие страны с запросами о блокировании ее счетов". Претензий к родственникам бывшей чиновницы, а также к фирмам, аффилированным с нею, у швейцарского надзорного ведомства также нет, добавил юрист.

Скрынник возглавляла Минсельхоз в 2009-2012 годах. В феврале 2013-го ее допросили как свидетеля по делу о хищениях в "Росагролизинге", которым она руководила до назначения министром. Сама бывшая чиновница под следствием не находилась - следователи заявляли, что Скрынник не было известно о хищениях, совершаемых ее подчиненными.

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05.08.2017
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