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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Европа, Право, Россия, Телевидение, Украина, Война, Мир, Общество, Политика, СМИ | Персоны: Дмитрий Киселев

новость Европейский суд признал правомерными санкции против Киселева

15.06.2017
Дмитрий Киселев в итоговой программе 16.03.2014
Дмитрий Киселев в итоговой программе 16.03.2014
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Европейский суд общей юрисдикции отказал российскому телепропагандисту Дмитрию Киселеву в иске к Совету Евросоюза, поданному в связи с введенными против него санкциями. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

"Принятие Советом ЕС ограничительных мер в отношении заявителя из-за его пропаганды в поддержку действий и политики российского правительства, дестабилизирующего Украину, не может рассматриваться как непропорциональное ограничение его права на свободу выражения", - говорится в документе.

На Киселева возложена обязанность возместить судебные издержки по иску.

Сам пропагандист назвал решение суда ожидаемым. "Действующая в ЕС судебная процедура лишает права на защиту, - передает слова Киселева РИА "Новости". - Мне, например, не разрешили выступить в суде и даже присутствовать на процессе. Санкции против журналиста равносильны санкциям против свободы слова. Позор для Евросоюза".

Санкции ЕС против Киселева были введены 21 марта 2014 года, сразу после аннексии Крыма. 13 марта 2015-го санкции продлили. Именно решение о продлении санкций оспаривал пропагандист. Иск к Совету ЕС был зарегистрирован в мае 2015 года, однако СМИ сообщили о нем несколькими месяцами позже.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
15.06.2017
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