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В центре Афин совершено покушение на бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса. Об этом сообщает Reuters.

У политика в машине взорвалась бомба. Как передает Би-Би-Си, речь, по некоторым данным, идет о бомбе-посылке.

Пападимос и его водитель получили ранения в ноги. Оба госпитализированы; угрозы жизням пострадавших нет.

По неподтвержденным сведениям, в машине экс-премьера находились также двое банковских служащих. Пострадали ли они в результате взрыва, информации не поступало.

Пападимосу 69 лет. В 1994-2002 годах он был директором Банка Греции, в 2002-2010-м - вице-президентом Европейского центрального банка. На этом посту участвовал в присоединении Греции к зоне евро.

В ноябре 2011 года, после того как премьер-социалист Йоргос Папандреу ушел в отставку на фоне долгового кризиса, беспартийный Пападимос возглавил временное коалиционное правительство. Он ввел меры жесткой экономии, урезав минимальные зарплаты, суммы пенсий, сократив бюджетные расходы и либерализовав рынок труда. Кабинет Пападимоса работал до мая 2012-го.