О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/m.259180.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.259180.html
Также: Европа, Право, Россия, Экономика, Общество, Политика, Мир

новость Россия просит Францию экстрадировать экс-сенатора Пугачева

02.03.2017
Сергей Пугачев. Фото: ng.ru
Сергей Пугачев. Фото: ng.ru
Реклама

Генпрокуратура России просит Францию экстрадировать основателя Межпромбанка, экс-сенатора Сергея Пугачева. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

"Заместитель генерального прокурора Саак Карапетян направил в Министерство юстиции Французской Республики запрос о выдаче для привлечения к уголовной ответственности бывшего владельца "Международного промышленного банка" Сергея Пугачева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33, частью 3 статьи 201 и частью 3 статьи 33, частью 3 статьи 160 УК (организация и руководство совершением присвоения чужого имущества и злоупотреблений полномочиями должностными лицами банка)", - сказал Куренной.

В мае 2015 года генеральная прокуратура России направляла запрос о выдаче экс-банкира в компетентные органы Великобритании, отметил Куренной. "Однако Пугачев, не дожидаясь решения британской стороны по данному запросу, несмотря на наличие судебного запрета покидать территорию этого государства, скрылся", - сказал представитель надзорного ведомства.

Летом 2010 года основанный Пугачевым Межпромбанк был лишен лицензии, а позже обанкротился. В результате Банк России, выступавший основным кредитором, получил под залог активы контролировавшейся Пугачевым Объединенной промышленной корпорации.

Осенью 2013 года в отношении Пугачева, покинувшего к тому времени Россию, было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он похитил 28 миллиардов рублей, которые Банк России выделил Межпромбанку в качестве беззалоговых кредитов. Экс-сентатор был объявлен в розыск. Позднее Пугачеву было предъявлено новое обвинение. В 2009 году Межпромбанк выдал 120 кредитов подконтрольным ему организациям на сумму 64 миллиарда рублей, считают следователи. Кредиты были обеспечены акциями кипрской компании OPK Mining Limited, принадлежавшей Енисейской промышленной корпорации. Позже Пугачев расторг договоры о залоге, лишив таким образом Межпромбанк возможности обратить взыскание на кипрский актив.

АСВ подало иск в английский суд об аресте активов Пугачева по всему миру на сумму свыше 1 миллиарда фунтов. Тем самым предполагалось поддержать иск к самому Пугачеву за банкротство Межпромбанка.

Российские власти обратились в Лондон с запросом на экстрадицию Пугачева, однако тот переехал во Францию. Экс-банкир заявил, что он и его семья получают "прямые угрозы убийством", а его охрана обнаружила слежку.

12 февраля 2016 года Высокий суд Англии и Уэльса заочно Пугачева к двум годам заключения за неуважение к суду. Судья признала Пугачева виновным по 12 пунктам, главные из которых - побег от суда во Францию вопреки запрету покидать Британию, дача ложных показаний и сокрытие от суда своего французского паспорта. Кроме того, экс-сенатор был признан виновным в сокрытии от суда своих активов, отказе сдать свои мобильные устройства, предоставить суду пароли от электронной почты и других проявлениях неуважения к суду.

Высокий суд также обязал Пугачева выплатить 75 процентов судебных расходов истцов. Адвокат АСВ Стивен Смит заявил в суде, что они составили 659 тысяч фунтов.

24 февраля прошлого года Высокий суд Англии и Уэльса признал определение российского суда о взыскании с Пугачева 75,6 миллиарда рублей. "Высокий суд заочно подтвердил, что нет никаких причин не приводить определение Арбитражного суда города Москвы от 30 апреля 2015 года в исполнение за пределами России", - говорилось в сообщении. Решение приведено в исполнение на территории Англии и Уэльса.

В российском Агентстве страхования вкладов, выступавшем истцом, назвали решение Высокого суда "важным шагом" по привлечению Пугачева к субсидиарной ответственности "в целях наиболее полного удовлетворения требований кредиторов" Межпромбанка.

12 мая 2016 года суд в Великобритании наложил обеспечительные меры на активы Пугачева во Франции, Люксембурге и на Каймановых островах. В частности, суд арестовал принадлежащие Пугачеву зарегистрированную на Кайманах 47-метровую яхту "DB9" и французские виллы, включая Шато де Гаро, виллу "Аннушка", шале "Вальберг", а также виллу в Сен-Жан-Кап-Ферра.

25 июля власти Швейцарии заморозили счета Пугачева. Представитель прокуратуры страны Анри Дела Каза не сообщил более подробной информации об этих активах. Он уточнил, что на этот шаг Швейцария пошла после того, как получила запрос от российской стороны.

Оставить комментарий Обсудить
02.03.2017

новость Новости по теме
12.05.2016 Россия добилась ареста яхты и французских вилл экс-сенатора Пугачева →
24.02.2016 Английский суд признал законным взыскание с Пугачева 75,6 миллиарда рублей →
12.02.2016 Суд в Лондоне заочно приговорил банкира Пугачева к двум годам тюрьмы →
03.12.2015 Суд в Лондоне выдал ордер на арест банкира Пугачева →
07.11.2015 Возбуждено новое дело против экс-сенатора Пугачева →
22.09.2015 Пугачев подал иск к России на 12 миллиардов долларов →
24.07.2015 Пугачев: Я привел Путина к власти →
09.07.2015 Экс-сенатор Пугачев: Мне угрожают убийством →
06.06.2015 В Великобритании дали ход запросу о выдаче экс-сенатора Пугачева →
02.03.2015 Экс-банкир Пугачев заявил о неспособности оплачивать услуги адвокатов →
27.11.2014 Интерпол объявил в розыск экс-сенатора Пугачева →
13.11.2014 Пугачев обвиняет российские власти в отъеме активов →
09.10.2014 Пугачев: Бизнесмены - крепостные Путина →
13.01.2014 Следствие добавило новый эпизод к делу экс-сенатора Пугачева →
26.12.2013 Экс-сенатору Пугачеву вменяют растрату →
26.12.2013 Экс-сенатор Пугачев объявлен в розыск →
28.01.2011 Возбуждено уголовное дело по факту банкротства Межпромбанка →
04.01.2011 Тува досрочно прекратила полномочия сенатора Пугачева →
Фото и Видео
28603
Play own
Акция памяти Немцова в Киеве
28602
Play own
Марш против оккупации Крыма
28504
Play own
Блокада Донбасса
Авдеевка после обстрела. Фото: Иван Любыш-Кирдей для Граней
Авдеевка после обстрела (20 фото)
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость ФБК о дворцах Медведева
Обложка доклада ФБК. Фото: dimon.navalny.com
новость Ле Пен лишили иммунитета
Марин Ле Пен
новость Министру юстиции США грозит отставка
Джефф Сешнс. Фото: Wikipedia
новость Бастрыкин: Вороненков пошел на низость
Александр Бастрыкин. Фото: sledcom.ru
новость Марш против оккупации Крыма: ВИДЕО
На марше против оккупации Крыма, Киев. Фото Ирины Берлянд
статья Американский дурдом
РЕКЛАМА
Loading...
статья Шмон под нооскопом
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Бученков: из СИЗО под домашний арест
Дмитрий Бученков в Мосгорсуде, 28.11.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
в блоге Искусство и осел
383
новость Захват украинских предприятий
Игорь Плотницкий и Александр Захарченко. Фото: dan-news.info
новость "Шариатский патруль" в Москве
Ислам Исмаилов (справа) делает внушение выпивающему рабочему. Кадр видео с youtube-канала "Алиф ТВ"
новость ВС об оправдательных приговорах
Верховный суд России. Фото: vsrf.ru
новость Обыски у сторонников Мухина
Эмблема группы "За ответственную власть!"
новость Связи Трампа с Москвой изучат
Конгресс США. Фото: house.gov
новость МК спасает Лебедева
Вячеслав Лебедев. Фото: vsrf.ru
в блоге Служба во спасение
383
новость Орел: арест 18-летнего "экстремиста"
Александр Фоменков на Русском марше в Москве, 2016. Фото из личного твиттера
новость ООН: хлор в Алеппо
Дым от хлора над районом Дахрет-Аввад, 22.11.2016. Фото: Aleppo Media Center
статья Вселенская смазь Трампа
Владимир Абаринов
новость Цены на газ вырастут
Газовая конфорка. Фото с сайта yas.pl.ru