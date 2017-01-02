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Районный суд Праги постановил, что действия демонстранта, забросавшего яйцами президента Чешской республики Милоша Земана, не являются уголовно наказуемыми, сообщает Česká televize. Суд счел этот поступок заслуживающим лишь административного наказания.

Инцидент произошел 17 ноября 2014 года. Участники праздничного митинга в Праге по случаю 25-летия Бархатной революции освистали Земана и забросали его яйцами. Когда Земан вышел на сцену, собравшиеся начали кричать "Позор!" и "Отставка!". В числе транспарантов, которые держали демонстранты, были такие: "Нам стыдно за нашего президента" и "Мы не хотим стать колонией России".

Вместе с Земаном на сцене находились президенты Германии, Польши, Словакии и Венгрии. Охранники пытались зонтами прикрыть глав государств от летящих яиц. Тем не менее одно яйцо попало в президента Германии Йоахима Гаука. Выступления глав иностранных государств, в отличие от речи Земана, демонстранты встретили аплодисментами.

Позже полиция арестовала двух мужчин, которые бросали яйца. Дело передали на рассмотрение в администрацию района Прага-2. Там пришли к выводу, что действия митингующего не содержали признаков преступления или даже проступка. Однако позднее районные власти пересмотрели свое решение и вернули дело полиции. В октябре 2016 года дело поступило в прокуратуру, а затем в суд.

Земан известен своими пророссийскими взглядами. В апреле 2014 года Земан призвал ЕС смириться с аннексией Крыма. "Крым, что бы мы ни декларировали, в обозримом будущем Украине возвращен не будет, - заявил он. - И западные державы, точнее Европейский союз, должны с этим смириться". Он также высказался в поддержку "федерализации" Украины.