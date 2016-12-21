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Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 70 тысяч евро гражданам Грузии, пожаловавшимся на депортацию с российской территории в 2006 году. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

ЕСПЧ принял решение по делу "Шиошвили и другие против России". Осенью 2006 года Лию Шиошвили депортировали, когда она была на восьмом месяце беременности. Кроме того, ее сопровождали четверо несовершеннолетних детей. Суд пришел к выводу, что в ходе депортации Шиошвили были нарушены статьи 3 (запрет бесчеловечного обращения с людьми) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции по правам человека, а также был допущен ряд других нарушений.

ЕСПЧ постановил выплатить женщине и ее детям 30 тысяч евро в качестве возмещения морального ущерба.

Нино Дзидзава пожаловалась на обстоятельства депортации из России, во время которой скончался ее муж. Суд тоже обнаружил в этом деле признаки нарушения статьи 3 Конвенции, а также статьи 2 (право на жизнь). По решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить женщине 40 тысяч евро компенсации морального ущерба и возместить судебные издержки.

ЕСПЧ также рассмотрел иск 19 человек в рамках дела "Бердзенишвили и другие против России". Они тоже жаловались на условия депортации в 2006 году. В ЕСПЧ согласились обязать Россию возместить истцам судебные издержки. Сумму компенсации Страсбургский суд определит позже.

Осенью 2006 года Москва ввела комплекс санкций в отношении Грузии в ответ на арест властями этой страны четырех сотрудников ГРУ. Одной из мер антигрузинской кампании стало выдворение из России страны трудовых мигрантов из Грузии. В результате масштабной полицейской операции, проходившей на всей территории страны, было выслано около 7 тысяч грузинских граждан. Несколько депортируемых скончались.

3 июля 2014 года ЕСПЧ признал незаконной массовую депортацию граждан Грузии, проведенную российскими властями. Как говорится в документе, Россия нарушила в отношении грузинских граждан целый ряд статей Европейской конвенции, в том числе 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 13 (право на эффективное средство правовой защиты), 14 (запрещение дискриминации).