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Суд в Париже признал директора Международного валютного фонда Кристин Лагард виновной в халатности по делу о выплате компенсации в сумме 400 миллионов евро бизнесмену Бернару Тапи. Об этом сообщает Reuters.

В то же время никакого наказания подсудимой не назначили. Председатель судейской коллегии Мартин Ракт Маду пояснил такое решение тем, что Лагард действовала в обстановке мирового финансового кризиса. Он также сослался на репутацию и международное положение подсудимой.

Лагард по вмененному обвинению грозило до года тюрьмы.

Сама директор МВФ вину не признала. Ее адвокат не исключил, что решение будет обжаловано.

В 1993 году Тапи продал пакет акций Adidas консорциуму во главе с частично принадлежавшим государству банком Crédit Lyonnais. В дальнейшем, однако, бизнесмен заявил, что акции у него приобрели по заниженной цене, и потребовал компенсации.

В 2008-м Лагард, занимавшая тогда пост министра финансов Франции, санкционировала рассмотрение жалобы Тапи и не стала оспаривать решение, вынесенное в его пользу. Между тем в 2015 году суд обязал бизнесмена вернуть эти деньги. Именно отказ обжаловать решение о выплате Тапи компенсации и был вменен Лагард в вину.

Как отмечает Reuters, решение суда может вызвать новый кризис в руководстве МВФ. Предыдущий произошел в 2011 году, когда предшественник Лагард, Доминик Строс-Кан, был обвинен в изнасиловании.