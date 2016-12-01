Реклама

Европейский суд по правам человека обязал правительство России выплатить по 12 тысяч евро трем пострадавшим от выстрелов экс-начальника ОВД "Царицыно" Дениса Евсюкова в 2009 году. Об этом "Граням" сообщила адвокат Ирина Хрунова.

ЕСПЧ единогласно признал правительство России виновным в нарушении права на жизнь (статья 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод) и обязал выплатить Алене Дудаль 12 тысяч евро компенсации. Двум другим потерпевшим, Илье Герасименко и Луизе Салиховой, также присуждены компенсации по 12 тысяч евро.

По словам Хруновой, суд пришел к выводу, что "государство не выполнило своего обязательства в соответствии со статьей 2 Конвенции по принятию надлежащих мер для защиты жизни людей, находящихся под его юрисдикцией, не обеспечив тщательный отбор и контроль представителей государства, которым разрешено носить огнестрельное оружие".

Суд установил, что сотрудник милиции, чья личность не была правильно оценена во время отбора и оставлена без должного присмотра после продвижения на руководящую должность, пытался убить заявителей с помощью пистолета с патронами, доступ к которым он имел из-за его службы в милиции.

Алена Дудаль просила Европейский суд признать виновной в нарушении права на жизнь (статья 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод) или "запрещении пыток" (статья 3), если суд не сможет применить статью 2, а также обеспечить справедливую компенсацию.

7 декабря 2011 года Тверской районный суд Москвы отказал Дудаль в иске к Министерству финансов России. В качестве компенсации морального вреда пострадавшая требовала 1 миллион рублей.

Минфин утверждал, что на момент совершения преступления Денис Евсюков фактически не исполнял полномочий сотрудника правоохранительных органов, хотя и был в милицейском кителе. В итоге суд посчитал, что доказательств того, что ранение было причинено незаконными действиями сотрудников правоохранительных органов, нет, а государство не должно нести ответственность за действия Евсюкова.

16 апреля 2012 года судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда оставила это решение без изменения.

Дудаль подчеркивала, что при совершении преступления Денис Евсюков использовал патроны и пистолет, полученные им в милиции. Кроме того, форма сотрудника милиции, в которую был одет Евсюков, повлияла на поведение девушки, "ограничив ее в возможности своевременно осуществить защиту своего здоровья и жизни".

Всего в результате выстрелов Евсюкова в ночь на 27 апреля 2009 года были убиты два человека, ранены семеро. В результате ранения у Дудаль были диагностированы "огнестрельное слепое непроникающее торакоцервикальное ранение слева, огнестрельный дырчатый перелом верхнего угла левой лопатки, инородное тело мягких тканей шеи в проекции левого поперечного отростка 6 шейного позвонка, расценивающиеся как вред здоровью средней тяжести".

19 февраля 2010 года Мосгорсуд признал Евсюкова виновным в совершении двух убийств и 22 покушениях на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия. Его приговорили к пожизненному заключению.