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Также: Европа, Право, Россия, Криминал, Мир, Общество, Политика, Происшествия | Персоны: Уильям Браудер, Сергей Магнитский

новость Молчи, скрывайся и таи

МВД Британии засекретило доказательства по делу о гибели Перепиличного
14.11.2016
Смерть Перепиличного на первых полосах британских газет
Смерть Перепиличного на первых полосах британских газет
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Глава МВД Великобритании Эмбер Радд засекретила доказательства по делу о гибели российского бизнесмена Александра Перепиличного, собранные службами Ми-5 (контрразведкой) и Ми-6 (разведкой). Об этом сообщает The Guardian.

Радд пояснила, что предание сведений Ми-5 и Ми-6 огласке представляет угрозу национальной безопасности.

В соответствии с принятым решением судья Высокого суда Лондона Джастис Крэнстон провел по делу два заседания: одно публичное, а другое закрытое.

На март 2017 года назначено трехнедельное расследование гибели Перепиличного. Как отмечается, в связи с решением Радд старший коронер графства Суррей Ричард Трэверс, который ранее занимался делом, может быть отстранен от разбирательства - его заменят коронером или судьей Высокого суда, которые имеют допуск к секретным данным.

Директор фонда Hermitage Capital Уильям Браудер раскритиковал решение главы МВД. "Власти подчеркивали, что ничего подозрительного в смерти Перепиличного нет, - заметил бизнесмен. - В то же время они говорят, что документы, имеющие отношение к его смерти, представляют угрозу национальной безопасности. Эти две позиции полностью несовместимы. Возникает подозрение, что власти хотят скрыть правду".

10 ноября 2012 года 44-летний Перепиличный был найден мертвым недалеко от своего особняка в графстве Суррей. Первоначально сообщалось, что бизнесмен, обладавший хорошим здоровьем, умер во время пробежки. Однако в мае 2015-го на предварительных слушаниях в коронерском суде Суррея было объявлено, что в организме покойного обнаружены следы, которые могут указывать на отравление редким ядом, производимым из растения Gelsemium elegans.

Перепиличный был одним из ключевых свидетелей по делу "группы Клюева", которую подозревают в причастности к преступлениям в налоговой сфере и к гибели в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Сообщалось, что он предоставил швейцарской прокуратуре и Hermitage Capital документы компаний, счета, данные о трансакциях и другую информацию, необходимую для начала расследования.

Криминальный авторитет Дмитрий Клюев считается одним из главных фигурантов "досье Магнитского". Перепиличный стал четвертым внезапно скончавшимся человеком, связанным с делом "группы Клюева".

В сентябре 2015-го на слушаниях в коронерском суде адвокат Hermitage Capital Джеффри Робертсон провел параллель между смертями Перепиличного и отравленного полонием бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

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14.11.2016

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