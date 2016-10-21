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Египет продал России два приобретенных у Франции вертолетоносца "Мистраль" за символическую цену 1 доллар. Как сообщает AP, об этом заявил министр обороны Польши Антоний Мацеревич.

Свое заявление, передает агентство, Мацеревич сделал во время дебатов, прошедших в Сейме в четверг. На уточняющие вопросы журналистов он ответил лишь, что располагает информацией "из хороших источников".

В пятницу Мацеревич добавил, что, если Египет разорвет сделку с Россией, "это будет полезно для мира во всем мире", а также станет хорошим уроком для России.

Как отмечает AP, заявление министра прозвучало на фоне напряженности, возникшей между Варшавой и Парижем, после того как Польша расторгла соглашение о покупке военных вертолетов французского производства. Цена контракта составляла 3,5 миллиарда долларов.

Как передает РБК, официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков назвал заявление Мацеревича "пятничной глупостью". "Экзальтированность польского министра обороны давно не является секретом даже в Польше, - также заявил чиновник. - Подобные утверждения, как и многие другие перлы, делаются Мацеревичем ради самопиара. Но это проблема польского руководства, а не наша".

В марте нынешнего года Мацеревич заявил, что самолет президента Польши Леха Качиньского в 2010 году под Смоленском потерпел крушение в результате теракта. В мае он заявил, что прежние польские власти скрывали истинные причины катастрофы.

Контракт на поставку России Францией двух "Мистралей" был подписан в 2011 году. Цена сделки составила более 1,2 миллиарда евро. К концу 2014 года оба корабля были построены, однако до этого Россия аннексировала Крым и пошла на конфронтацию со странами свободного мира. В этих условиях Франция, поддержанная другими демократическими государствами, отложила передачу вертолетоносцев России. Весной 2015-го в Париже предложили аннулировать контракт.

В августе того же года вице-премьер России Дмитрий Рогозин и генеральный секретарь по обороне и национальной безопасности Франции Луи Готье заключили соглашение о расторжении договора. Франция обязалась выплатить России неустойку в сумме 949 754 859 евро.

В следующем месяце президент Франции Франсуа Олланд согласовал условия продажи "Мистралей" Египту с лидером этой страны Абделем Фаттахом Сиси. Стоимость контракта не сообщалась. Россия заявила, что препятствовать сделке не намерена.

В апреле 2016 года в Египте заявили о намерении купить российскую аппаратуру, первоначально установленную на "Мистралях", а после расторжения сделки между Парижем и Москвой демонтированную.