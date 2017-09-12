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новость Украинец Кабир Мохаммад освобожден из симферопольского СИЗО

12.09.2017
Кабир Мохаммад. Фото: crimeahrg.org
Кабир Мохаммад. Фото: crimeahrg.org
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Гражданин Украины афганского происхождения Кабир Мохаммад, арестованный в аннексированном Крыму по запросу Ирана вместо другого лица, освобожден из СИЗО-1 в Симферополе под подписку о невыезде после года заключения. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на жену бывшего заключенного Оксану Мохаммад.

Как рассказала Оксана Мохаммад, медики гражданской больницы в Симферополе, недавно обследовавшие ее мужа, выдали заключение, согласно которому тот не может находиться под арестом по состоянию здоровья. В начале 2016 года украинец перенес первый инсульт, а в июне нынешнего, уже после ареста, - второй.

Однако из публикации "Крым.Реалий" следует, что причиной освобождения Мохаммада стало не его состояние здоровье, а истечение 13 сентября годового срока, отведенного на экстрадиционную проверку.

Мохаммаду 49 лет, с 1986 года он постоянно живет на Украине. Окончил Донецкий медицинский институт, живет с женой и двумя детьми в Борисполе, Киевская область. Периодически посещает родину, где у него есть семейный бизнес. На Украине первоначально жил на основании вида на жительство; в 2012 году получил гражданство.

14 сентября 2016-го Мохаммад был задержан российскими пограничниками, когда попытался вместе с семьей въехать на аннексированный полуостров. В Крым он направлялся для восстановления после первого инсульта.

Как выяснилось, силовики приняли украинца за гражданина Афганистана Мохаммада Кабира Ниязи, который подозревается иранскими властями в мошенничестве и с 2010 года разыскивается Интерполом. Несмотря на явную ошибку, Мохаммада арестовали; в дальнейшем срок его содержания в СИЗО неоднократно продлевался. При этом консульство Афганистана в Москве подтверждало, что Мохаммад и разыскиваемый Ниязи - разные лица.

"Нам сказали, что делу мешает украинский паспорт, - рассказывала правозащитникам Оксана Мохаммад. - Если бы был не украинский паспорт, а гражданина Германии или какой-либо другой страны, его бы выпустили сразу".

9 июня подконтрольный России Раздольненский райсуд в последний раз продлил Мохаммаду срок содержания в СИЗО. После этого арестованного доставили в ИВС Раздольненского районного ОМВД. Там у Мохаммада и случился второй инсульт.

После этого у заключенного появились провалы в памяти. "Он начал забываться, говорит, что дочка у него родилась в 68 году, хотя это его дата рождения, - передавал "КрымSOS" слова Оксаны Мохаммад. - Он вообще все даты теперь путает".

Хотя адвокат арестованного Борис Удовиченко еще задолго до второго инсульта, 10 февраля, подал начальнику СИЗО-1 Евгению Аниканову заявление о медосвидетельствовании своего подзащитного, ответа на обращение не поступало почти полгода. Лишь 3 августа адвокат получил положительный ответ Аниканова. Именно на этот день в российском Железнодорожном райсуде Симферополя были назначены слушания по административному иску Удовиченко к СИЗО в связи с бездействием следствия.

Как сообщалось 22 августа, магнитно-резонансная томография показала, что у больного полностью нарушено кровообращение головного мозга.

В СИЗО Мохаммад одно время содержался в одной камере с фигурантом первого дела "украинских диверсантов" Евгением Пановым. Затем, однако, Панова по указанию оперативников ФСБ перевели в камеру, кишащую клопами, а к Мохаммаду в конце июня посадили ВИЧ-инфицированного заключенного.

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